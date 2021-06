‚Porazila nás parta průměrných fotbalistů.‘ Nizozemský tisk tepe výkon svých hvězd i trenéra

Deník De Telegraaf napsal, že „Oranjes“ zaplatili „nejvyšší cenu za hloupost“ trenéra Franka de Boera, kterého list kritizuje za jeho „katastrofální obranný systém“ v rozestavení 3-5-2.

„Oranjes tři týdny házeli písek do očí všemu a všem, včetně sebe samých. Kromě party průměrných českých fotbalistů. A proto se může nizozemský národní tým dívat na zbytek evropského šampionátu leda tak doma v televizi,“ napsal De Telegraaf.

Další velký deník De Volkskrant uvedl, že cesta Čechů k úspěchu vedla přes neutralizaci obránce Daleye Blinda. Česká republika dokázala zneškodnit veškerou individuální kvalitu, díky níž byli Nizozemci ve skupinové fázi tak nebezpeční, jednoduchým taktickým trikem: zastavte Blinda a zastavte Oranjes, poznamenal list.

„Zvláště Blind, který je středem pozornosti v holandské herní struktuře, byl vystaven cílenému tlaku,“ napsal De Volkskrant.

Deník Algemeen Dagblad svůj komentář nadepsal titulkem: Smutný pád Oranjes nutí k vážnému přemýšlení.

„Frenkie de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum. Všichni zírali omráčení do prázdna. Trenér národního týmu Frank de Boer se tiše plahočil ke středovému kruhu. Na tribunách zůstala zdrcená oranžová legie, která odpoledne tak radostně táhla historickým městem,“ popisoval náladu Nizozemců po utkání v Budapešti.

„Promarněná vyložená šance Donyella Malena, následovaná zbytečnou červenou kartou pro Matthijse de Ligta nakonec vedla k porážce. Vyřazení se ale rozhodně neomezovalo pouze na tyto dva okamžiky: nizozemský tým i v širší perspektivě vážně zaostával,“ hodnotí Algemeen Dagblad.

„V prvním skutečném turnajovém zápase selhal trenér a opory Oranjes téměř na všech frontách,“ konstatoval také deník, podle něhož například Memphis Depay hrál „nepředstavitelně špatně" a kapitán Wijnaldum působil unaveně a zcela ho překonala „česká hvězda a střelec“ Tomáš Holeš.

De Boer: Moje zodpovědnost

Nizozemská média už řeší i budoucnost trenéra De Boera. Ten v rozhovoru s veřejnoprávní televizí NOS na otázku, zda odstoupí, odpověděl vyhýbavě: „Ještě nemusím odpovídat. Musíme o tom popřemýšlet.“

V analýze samotného zápasu kouč uvedl, že takové utkání rozhoduje jeden nebo dva momenty. „Malen takový měl. A krátce nato jsme byli v deseti. To je pak složité,“ poznamenal.

„Na konci jsem to já, kdo je za porážku zodpovědný. Nebyl to náš nejlepší zápas, ale zase to nebylo tak, že bychom nedominovali,“ hájil se na tiskové konferenci.

„Oranjes“ se proti týmově bránícím Čechům prosazovali hůře než v dřívějších zápasech. Ač v posledních 10 duelech vstřelili vždy minimálně dvě branky, v neděli večer vyšli naprázdno.

„Byl to těžký zápas. Nedokázali jsme se vyrovnat s tím, jak na nás vyvíjeli tlak. Nemohli jsme v jejich obraně najít žádné skuliny,“ uznal kapitán Georginio Wijnaldum.

Jednu z mála příležitostí nevyužil v 52. minutě Malen, jehož únik zneškodnil brankář Tomáš Vaclík. Ani ne o minutu později De Ligt zahrál rukou po souboji s Patrikem Schickem a po přezkoumání videa dostal červenou kartu. Svěřenci Jaroslava Šilhavého početní výhodu využili zásluhou Tomáše Holeše a právě Schicka.

„Chtěl jsem pak změnit systém na 3-3-3, dát (Stevena) Berghuise jako pravého záložníka, posunout (Quincyho) Promese nalevo a nasadit (Wouta) Weghorsta do středu útoku. Jenže krátce předtím Češi zvýšili na 2:0, takže jsem už od toho upustil. Nedařilo se nám celý zápas najít naše útočníky a nedokázali jsme dát ze středu zálohy onu finální přihrávku,“ věděl De Boer.

Ve funkci reprezentačního trenéra nahradil vloni v září Ronalda Koemana, který odešel do Barcelony.