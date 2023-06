‚Z áčka už do jednadvacítky není cesta.‘ V nominaci Lvíčat na Euro chybí David Jurásek, chytat má Kovář

V nominaci na fotbalové EURO hráčů do dvaceti jedna let nechybí Matěj Kovář. Brankář mistrovské Sparty se na konci ligové soutěže potýkal se zdravotními problémy a jeho start na mistrovství Evropy nebyl jistý. Trenér Jan Suchopárek s ním ale na turnaji v Gruzii a Rumunsku počítá. Praha 17:07 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Matěj Kovář hostuje z Manchesteru United v pražské Spartě | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„O jedničce máme jasno, o dvojce také, o trojce, čtyřce i případné pětce také,“ dopočítal se kouč Jan Suchopárek. Prioritou ale bude dostat do brány Matěje Kováře.

„Patří mezi hráče, kteří měli ke konci ligy určité zdravotní potíže. Jsme se všemi v kontaktu, děláme maximum, aby byli připraveni na kemp i závěrečný turnaj. Ale pokud obdržíme omluvenku, budeme muset povolat náhradníky,“ objasnil Suchopárek.

Kovář si ale na Euru určitě nezahraje po boku útočníka Leverkusenu Adama Hložka, obránce Turína Davida Zimy či slávistického beka Davida Juráska. Všichni tři hráči sice mohou stále hrát kategorii U21, budou si ale plnit reprezentační povinnosti v áčku. Jurásek přitom za Lvíčata odehrál v kvalifikaci na šampionát šest utkání.

„Pro mě je to tak, že když se dostanete do áčka, už není cesta do jednadvacítky. Tak to prostě je. To je jako kdyby jste šli na základní škole do osmičky a po půl roce by vám řekli, ať se vrátíte do sedmičky,“ řekl i na adresu Juráska, který si za seniorský tým připsal v březnu dva starty.

Mezi největší hvězdy by měli patřit Martin Vitík, Adam Karabec nebo Matěj Jurásek, kteří pravidelně nastupují za pražská S. O jménu Tomáše Čvančary naopak trenér nepřemýšlel, vidí ho jako hráče A týmu, sparťanský útočník je navíc stále zraněný.

Jinak vsadil Suchopárek v nominaci na osvědčená jména, hned pět fotbalistů hrálo i na minulém Euru. Kouč má jasno i o základní sestavě.

„Sestavu máme určitě připravenou. Ale kluci odjeli na dovolenou, tak mohou mít spálená záda, puchýře od nových kopaček... to není ani tak směšné, je to zkušenost. Ale víme, že hráči budou stoprocentně připravení,“ řekl vicemistr Evropy z roku 1996.

Lvíčata rozehrají těžkou skupinu v gruzínském Batumi s výběrem Anglie. Ve stejném místě se utkají s Německem a základní fázi zakončí v Kutaisi proti Izraeli. Tam ještě v listopadu fotbalový stadion sotva stál, ale na šampionát bude připraven.

Reprezentace do 21 let se sejde 12. června v Benicích a absolvuje pětidenní kemp, který zakončí modelovým utkáním. Do dějiště šampionátu, kam se dostala v září díky úspěšné baráži s Islandem, odletí 19. června. Turnaj pro ní začne 22. června.