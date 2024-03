Zkusil jsem to a vyšlo to, usmíval se Barák po parádní trefě z přímého kopu. Trenér věděl, že kopat bude on

Čeští fotbalisté zahájili éru pod novým trenérem Haškem úspěšně. Na stadionu v Oslu otočili přípravné utkání s Norskem a zvítězili 2:1. Zápas rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Barák, který se trefil z přímého kopu. Oslo 9:11 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák se z přímého kopu nemýlil a trefil horní roh norské branky | Foto: AFP, ČTK/AFP

Čeští fotbalisté vstoupili do tohoto roku vítězně. V přípravě na Euro v Oslu porazili Norsko s kanonýrem Erlingem Haalandem 2:1. Hrdinou národního týmu se stal Antonín Barák, který rozhodujícím gólem oslavil návrat do reprezentace po téměř roce.

„Řešili jsme to tam s Hložanem. On mi říkal, že zeď je vysoká, já se koukl a říkal, že je to pravda. Kluci to tam skvěle zablokovali, že byl gólman posunutý a moc to neviděl. Zkusil jsem to a vyšlo to,“ těšilo Antonína Baráka, který i díky radě Adama Hložka zvolil místo střely přes zeď ránu na stranu brankáře a norského gólmana Nylanda tím dokonale zaskočil.

Právě Hložek si na standardní situaci z ideální vzdálenosti taky dělal zálusk, záložník Fiorentiny byl ale nekompromisní.

„Nenechal jsem se,“ usmíval se Barák. Já jsem věděl, že si to vezme Tonda. Byl jsem si jistý, jen jsem řval, ať trefí bránu a on ji trefil, právě proto je tady. Vím, že se umí soustředit na ty nejdůležitější okamžiky v zápase a to prokázal,“ navázal na Antonína Baráka Ivan Hašek, který i zásluhou povedené trefy blonďatého středopolaře zvládl obnovenou premiéru v roli reprezentačního kouče vítězně. Barák v dresu národního týmu nastoupil téměř po roce.

Návrat do reprezentace s gólovou tečkou. Antonín Barák takto rozhodl utkání proti Norsku. ⚽️ pic.twitter.com/kpGFHRBvQM — ČT sport (@sportCT) March 22, 2024

Bývalý trenér Jaroslav Šilhavý totiž někdejšího hráče Udine nebo Hellasu Verona v posledních měsících opomíjel v nominaci kvůli hráčově údajnému nevhodnému chování.

„Chci se soustředit na to, co je teď a dozadu se nedívat. Jsem rád za nový realizační tým,“ říká reprezentační záložník Antonín Barák.

Na vítězství v Norsku se čeští fotbalisté pokusí navázat v úterý, kdy v další přípravě na mistrovství Evropy přivítají na Letné Arménii.