Norsko vyrovnalo odměny v reprezentaci. Fotbalisté i fotbalistky dostanou stejné prémie

Dosud bylo nemyslitelné, že by fotbalistky vydělávaly stejné peníze jako jejich mužští kolegové. V případě hráček většinou žádné výplaty ani neexistují, ale v Norsku teď přišli s jednou novinkou. Tamní svaz se rozhodl odměňovat ženy za působení v reprezentaci stejně jako muže. Místo dosavadních tří milionů norských korun vzroste částka pro národní tým fotbalistek na šest milionů ročně. Praha 15:27 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain

Na Letné skončil zápas Ligy mistryň, pět stovek diváků zatleská a jde se domů. Dlouho se nezdrží ani hráčky. Přestože se říká, že nejlepší regenerací je spánek, útočnici Ivě Mocové brzy ráno zvoní budík.

„Já dělám sparťanský merch, prostě práce ve skladu. Odtaháme krabice, pak si sedneme k počítači a pak jedeme na trénink. Je to opravdu náročné, ale když máte rád fotbal, tak to prostě děláte i po práci,“ popisuje pro Radiožurnál svůj den Mocová.

Fotbal je i pro osmifinalistky téhle soutěže jen koníčkem. Nepotkali byste ve světě mnoho žen, jejichž pracovním úborem jsou dres, štulpny a kopačky, proto je zcela ojedinělým nový způsob financování norských reprezentací.

Vedení svazu zdvojnásobilo odměny, a hráčky tam teď za účast v zápasech národního týmu vydělají úplně stejně jako muži.

„To jsem ještě nezaregistrovala, ale bylo by to fakt super, kdyby to bylo i tady. Ani si to neumím představit,“ taková byla první reakce útočnice Sparty Andrey Staškové na snahu Norů smazat rozdíly a podpořit fotbalovou rovnoprávnost.

„Zatím to prostě není reálné“

Ne že by teď Norky vydělaly miliony. U mužů jsou odměny u reprezentačního výběru minimální v porovnání s platy v klubu, ale co by za to daly třeba české hráčky.

„Výborný krok, taky bych se tady toho chtěla dožít. To se ale asi nestane,“ má jasno Mocová.

„Nejde srovnávat mužský a ženský fotbal. Nechodí na to tolik lidí, v televizi se na to nekouká. U nás v televizi to ani nedávají. Zatím to prostě není reálné,“ doplňuje ji její spoluhráčka Lucie Martínková.

„Zrovna u Norů mě to nepřekvapuje, protože ženský fotbal je tam velmi populární. Na klubové úrovni si to představit nedokážu. U nich jsou finance až na druhém místě, prvotní je touha reprezentovat,“ říká záložník Martin Fillo, který tamní fotbal dobře zná.

Chuť reprezentovat ženský národní tým by mohla být v případě norských žen přece jen zase o něco větší.