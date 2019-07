Fotbalová liga si zvyká na nová pravidla. Vrbu překvapila, Hušbauer litoval jejich nevyužití

„Je pravda, že když se rozhodčí dotkl míče a byla přerušená hra, tak jsem vůbec nevěděl, co se děje. Až mi to bylo vysvětleno, že rozhodčí hrál a přerušil hru. Myslím si, že fotbal je stejně jednoduchý. V některých věcech si myslím, že zbytečně obměňujeme. Stejně v zápase, přiznám se, jsem si až moc věcí nevšiml. Myslím, že fotbal je zábava pro lidi, je to hra s kulatým míčem a já jen doufám, že pravidla budou ku prospěchu fotbalu a ne naopak,“ řekl Radiožurnálu trenér fotbalové Plzně Pavel Vrba.

Toho v prvním ligovém kole proti Olomouci překvapilo, že rozhodčí už není součástí hry. „Největší změna je za prvé ten trestný kop a za druhé, že hráči si mohou rozehrát ve velkém vápně a vy do něj nesmíte. Až v momentě, kdy si rozehrají, tak vy do něj můžete. Spíš to je na organizaci hry, protože útočník se vám nejdřív musí dostat z vápna a pak teprve může reagovat. Pro mužstva, která mají velkou kvalitu, to bude výhoda, protože si mohou odzadu rychleji rozehrát,“ myslí si příbramský trenér Roman Nádvorník.

Proti Teplicím si Středočeši v 1. ligovém kole vyzkoušeli, jak rozehrávat přímý volný kop, když fotbalisté útočícího týmu už nesmí stát ve zdi s bránícími hráči. Příbramští to vyřešili, tak že vystavěli metr před teplickou zdí další svoji.

Fotbalisté Slavie vykročili vítězně za obhajobou titulu, utkání ve Zlíně rozhodl Hušbauer Číst článek

„Bylo to docela hodně ze strany. Myslím si, že kdyby to bylo víc na prostředku, tak možná nějakou výhodu to mít mohlo. Ale za to, jak jsem to kopnul, bych si nafackoval, takže se nemusíme bavit o nějaké zdi,“ prohlásil příbramský záložník Martin Zeman, že změna pravidel nemohla za to, že ze standardní situace nedal gól.

„Abych řekl pravdu, tak něco jsme věděli, co se změnilo, ale myslí si, že se to tolik ve hře nevnímá. Trochu jsme trénovali rozehru, že spoluhráč může být ve vápně, ale Zlín nás hodně presoval, takže jsme to tolikrát nevyužili,“ litoval po zápase ve Zlíně záložník Slavie Josef Hušbauer. Nově totiž při rozehrávce kopu od branky už nemusí míč opustit pokutové území.