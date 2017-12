Trenérská rošáda. Slavia získala Trpišovského, Liberec bude trénovat Holoubek

„Cílem je, aby Slavia pod Jindřichem Trpišovským a jeho týmem co nejdříve budila respekt soupeřů, hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu,“ uvedl na klubovém webu k příchodu nového trenéra předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

O příchodu Trpišovského do Slavie se hovořilo už delší dobu. Spekulace zesílily poté, co se novým sportovním ředitelem vršovického klubu stal Jan Nezmar, který ve stejné roli do konce podzimu působil v Liberci. Trpišovský trénoval Slovan od léta 2015 a dokázal s ním dvakrát projít do základní skupiny Evropské ligy. V domácí soutěži s ním obsadil třetí místo, poté devátou příčku a nyní jsou Severočeši po podzimu čtvrtí.

„Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Chci dennodenně pracovat pro to, abychom byli společně úspěšní. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Jsou nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze, když kupují vstupenky. Pro mě je zásadní, abychom odváděli tu nejlepší práci a oni na nás byli hrdí,“ citovala Slavia nového trenéra na svých stránkách.

Spolu s Trpišovským přicházejí do Slavie z Liberce i asistenti Jaroslav Köstl, Zdeněk Houštecký a trenér brankářů Štěpán Kolář. V novém působišti se jednačtyřicetiletý kouč potká i s několika hráči, které už v minulosti vedl - Tomášem Součkem, Janem Sýkorou nebo Janem Bořilem.

Slavia odvolala dosavadního kouče Šilhavého v úterý kvůli neuspokojivým výsledkům v podzimní části sezony. Pražané coby obhájci ligové trofeje ztrácejí z druhého místa na první Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze základní skupiny Evropské ligy.

Trpišovského nahradí v Liberci David Holoubek

Souběžně s Trpišovského odchodem do Slavie oznámil Liberec, koho přivedl jako jeho náhradu. Slovanu se ujme David Holoubek, který naposledy působil u sparťanské mládeže.

„Trenér Trpišovský tu se svým realizačním týmem odvedl velký kus práce a za to si všichni zaslouží poděkovat. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku pražské Slavie a vedení našeho klubu jej, na základě dohody obou klubů, uvolnilo před vypršením smlouvy," uvedl na internetových stránkách Slovanu ředitel libereckého klubu Libor Kleibl. Ten také prozradil, že novým trenérem severočeského týmu bude jmenován David Holoubek.

Sedmatřicetiletého Holoubka čeká druhé ligové angažmá. Od září 2016 do letošního března vedl Spartu. Holoubek u prvního týmu Sparty skončil i kvůli tomu, že neměl potřebnou licenci. Tu však v létě získal a nyní má vše potřebné k vedení ligového celku. Patří k mladým progresivním trenérům podobného ražení, jako byl Trpišovský, na jehož práci se v Liberci bude snažit navázat.

Holoubek zná velkou část libereckého kádru. Hráči jako Matěj Pulkrab či Filip Havelka mu prošli rukama v mládeži Sparty, kde působil dosud. Oba fotbalisté pod jeho vedením nastupovali za áčko Sparty.

Na Letné prožil Holoubek křest ohněm, poté co loni v září nahradil Zdeňka Ščasného a spolu s dalšími asistenty vedl tým během podzimu v době, kdy kádr trápila zdravotní krize. Přesto dokázal s týmem postoupit v Evropské lize ze základní skupiny na úkor velkých klubů Southamptonu a Interu Milán. Po nevydařeném vstupu do jara ve dvojici se sportovním ředitelem Tomášem Požárem byl ale odvolán a věnoval se studiu licence a práci s mládeží jako kouč týmu Sparty do 17 let.