O post jedničky soupeří v reprezentaci vyrovnaná trojice. 'Vztahy mezi námi jsou v pohodě,' říká Pavlenka

Když měl reprezentační kouč říct, kdo z gólmanů je v současnosti jedničkou, nejmenoval nikoho: „Všichni tři jsou kvalitní gólmani. Kdybychom vsadili na kohokoliv, tak by tou jedničkou mohl být. Jsme ve fázi, kdy máme půl roku na to, abychom se rozhodli před zápasy, které nás čekají na podzim.“

Právě až na podzim čekají český tým ostré zápasy. V září začíná Liga národů, za rok kvalifikace mistrovství Evropy.

'Týmovým duchem můžeme něco dokázat.' Fotbalisté věří v lepší budoucnost reprezentace Číst článek

Na tréninku před pondělním zápasem proti Číně nebyla mezi gólmany nevraživost znát. I když ambice být jedničkou mají všichni, zároveň ve skupince pod trenérem brankářů Janem Stejskalem panuje přátelská atmosféra.

„Vztahy jsou úplně v pohodě. Všichni tři dostáváme tyhle otázky denně a všichni děláme maximum pro to, abychom podávali co nejlepší výkony. Tuhle situaci rozsekne až trenér,“ řekl Jiří Pavlenka, který při otázce na vzájemné vztahy skoro skočil do řeči.

V minulé kvalifikaci byl jasnou jedničkou Tomáš Vaclík, jenomže Jiří Pavlenka přestoupil do Werderu Brémy a Tomáš Koubek do francouzského Stade Rennais. A oba v nových klubech předvádějí výborné výkony.

Baráka překvapil fanoušek s dresem Udine, Čínany nadchlo házení maskotů Číst článek

„Máme tady velkou konkurenci, což je pro nás všechny určitě dobře. Ten, kdo dostane prostor, se snaží být v tom zápase nejlepší. A na koho pak trenér ukáže v těch nejdůležitějších zápasech, to se uvidí,“ řekl Tomáš Koubek.

Zatímco proti Uruguayi chytal Pavlenka, v zápase proti Číně zvažoval trenér změnu. Utkání proti Číně začíná v pondělí v 9.35 středoevropského letního času.

V této sestavě nastoupíme do dnešního zápasu proti Číně #Chinacup2018 pic.twitter.com/iRq5tu9vcc — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 26. března 2018