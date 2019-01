O výjezd do Wembley je velký zájem, FAČR bude mít k dispozici 8 tisíc vstupenek

Zahrát si na londýnském stadionu ve Wembley je snem mnoha fotbalistů po celém světě. Českým reprezentantům se toto přání splní už 22. března v úvodním zápase kvalifikace o mistrovství Evropy. Na utkání proti domácí Anglii se už teď těší i čeští fanoušci. O vstupenky na zápas na slavném stadionu je mezi nimi obrovský zájem. Praha 16:35 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Angličané přivítají českou reprezentaci na svém nejslavnějším fotbalovém stadionu ve Wembley | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Německo ve finále Eura 96 český tým ve vyprodaném Wembley nakonec porazilo, zážitek z finálového zápasu na jednom z nejslavnějších stadionů světa ale přetrval. Původní stadion sice už ve Wembley nestojí, na jeho místě je ale od roku 2007 nový, který česká reprezentace už také zná.

V březnu do Wembley. Angličané přivítají české fotbalisty na svém nejslavnějším stadionu Číst článek

V roce 2008 na něm uhrála remízu s domácí Anglií, na kterou by teď výběr Jaroslava Šilhavého rád navázal v kvalifikačním zápase. Svou podporou k tomu chtějí přispět i stovky českých fanoušků.

„Co se týče prodeje samostatných vstupenek, zaznamenali jsme stovky dotazů, ať už mailem, nebo telefonicky,“ přibližuje Radiožurnálu zájem fanoušků o unikátní zápas mluvčí fotbalové reprezentace Pavel Pillár.

Jednotlivé vstupenky do českého sektoru teprve do prodeje půjdou, kompletní zájezdy i s dopravou nebo ubytováním už ale Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří prodává.

‚V sektoru pro hosty bude veškerý komfort‘

Fanoušci můžou sehnat vstupenky také přes webové stránky anglické fotbalové asociace. Mluvčí českého národního týmu ale takovou možnost nedoporučuje.

„Zástupci anglické asociace i UEFA mají zájem, aby maximum českých fanoušků bylo v sektoru pro hosty, kde o ně bude postaráno a budou mít zajištěný veškerý komfort,“ říká Pillár.

„Jiné cestovní kanceláře, které v tuto chvíli výjezd nabízejí, nemají od FAČR žádné vstupenky do sektoru hostů, takže velmi pravděpodobně budou shánět vstupenky do jiných sektorů. Ani angličtí pořadatelé neumí říct, jak budou kontroly nastaveny,“ dodává.

Podle Pavla Pillára by se pak čeští fanoušci rozhodně měli vyhnout nákupu vstupenek přes internetové servery typu Viagogo. Takto zakoupené lístky totiž pořadatelé nemusí vůbec uznat.

Do sektoru českých fanoušků na stadionu ve Wembley bude mít fotbalová reprezentace k dispozici celkem 8 tisíc vstupenek, které půjdou do prodeje v několika vlnách. Ta první by měla odstartovat už v první polovině ledna.