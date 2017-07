Obměněný tým Sparty začne sezonu v Bělehradě. Václav Kadlec se nevešel ani do nominace

„Když hrajete před 35 nebo 40 tisíci fanoušky, cítíte se jako opravdový fotbalista. Když je prázdný stadion, připomíná mi to školní zápasy v mém rodném městečku. Fotbal děláte kvůli fanouškům. Když přijdou, je to ten nejlepší pocit, jaký můžete zažít,“ řekl pro Radiožurnál sparťanský křídelník Bogdan Vatajelu.

Sparta vstoupí do nové sezony na stadionu Marakana v Bělehradě, kde hraje domácí zápasy Crvena Zvezda. Zdejší bouřlivou atmosféru důvěrně znají dva Srbové v kádru českého týmu. Vukadin Vukadinović a především Srdjan Plavšić, který právě ze Zvezdy na Spartu přišel.

Ani jeden ze Srbů v nominaci nechybí, stejně jako poslední posily Mavuba či Mandjeck. Na Balkán naopak neodcestovali Rosický, zranění Costa a Néstor, i donedávna nejdražší hráč v historii české ligy Václav Kadlec.

"Václav Kadlec není v nominaci, protože jsem nebyl spokojený s jeho výkony. Řekl jsem mu to během naší debaty v Praze. I proto jsou hlavními útočníky pro tento zápas Marc Janko a David Lafata,“ vysvětlil nový trenér Sparty Andrea Stramaccioni na tiskové konferenci před zápasem.

Tlak je stejný jako v jiných sezonách

O základní sestavě má italský kouč jasno, váhá jen o obsazení jednoho místa na lavičce náhradníků. Ondřej Zahustel má totiž problémy se zády. „Pokud bude v pořádku, tak bude na střídačce připraven do zápasu, pokud ne, mezi náhradníky bude Milan Piško,“ prozradil.

Hlavním cílem pro sparťany je postup a v Bělehradě k němu chtějí udělat první krok. Záložník Martin Frýdek si ale nemyslí, že by kvůli tomu byla Sparta pod větším tlakem.

„Vždycky jsme chtěli postoupit do Evropské ligy i do Ligy mistrů. Liga mistrů se bohužel nepovedla, EL ano. Vždycky byl tlak na to, abychom udělali titul. To se nepovedlo, ale neřekl bych, že je to něco jiného než v minulé sezoně,“ říká Martin Frýdek.

Do nového ročníku české ligy Sparta vstoupí v neděli proti Bohemians. V té době už by mohla v kádru přivítat jedenáctou posilu. S letenským klubem má jednat 32letý záložník Neapole Emanuele Giaccherini.

„Pokud bude nějaký další přestup, budu rád, pokud se uzavře, co nejdříve a tým bude připraven na start ligy,“ reagoval na dotaz Stramaccioni.

Tisková konference před zápasem v Bělehradu pic.twitter.com/SunMD50U6k — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 26 July 2017