Jaká je proočkovanost mezi fotbalovými kluby v Česku? Stoprocentní Slavia, Jablonec i Pardubice

Vysoké procento nakažených koronavirem ve fotbalové Karviné vedlo Ligovou fotbalovou asociaci k odložení jejích dvou nejbližších zápasů na neurčito. To bude mít pochopitelně dopad i na zbytek týmů. Jak jsou na tom české prvoligové kluby s proočkovaností? Praha 17:32 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údaje máme, ale nechceme je zveřejňovat do detailů, zní například z Pardubic. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Znovu se šířící pandemie covidu-19 zasáhla i nejvyšší fotbalovou soutěž. Vysoké procento pozitivně testovaných se objevilo v týmu Karviné, i proto Ligová fotbalová asociace rozhodla o odložení dvou nejbližších zápasů karvinských fotbalistů na neurčito.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká je proočkovanost fotbalových klubů v nejvyšší domácí soutěži

„V současné chvíli, podle dokumentu vydaných hygienickou stanicí, zůstalo mimo hru dvacet hráčů, z toho je šest v izolaci a čtrnáct v karanténě. Proto Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti karvinského klubu o odložení nejbližších dvou zápasů Fortuna ligy,“ upřesnil pro Radiožurnál Sport ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Ohledně proočkovanosti hráčů a realizačního týmu Karviné se s mluvčím klubu nepodařilo spojit. Na otázku vakcinace v klubech se ale Radiožurnál Sport zeptal všech zástupců ligových týmů.

„Údaje máme, ale nechceme je zveřejňovat do detailů. Blížíme se ale ke sto procentům,“ sdělil mluvčí Pardubic Radek Klier.

Podobnou situaci hlásí také FK Jablonec. „Evidenci si nevedeme, protože jsme to udělali tak, že jsme hráčům a realizačnímu týmu doporučili, že by to bylo vhodné i s ohledem na účast v evropských pohárech. To doporučení bylo vyslyšeno všemi členy v klubu,“ vysvětlil mluvčí klubu Martin Bergmann.

Vysoké procento očkovaných lidí v klubu potvrdili také zástupci Teplic, Hradce Králové, Liberce a Baníku Ostrava. Ostatní ligové celky se nepodařilo kontaktovat.

Slavia šla příkladem

Vůbec prvním ligovým týmem se stoprocentní proočkovaností byla pražská Slavia.

„Zaměstnance klubu odpověď na otázku, proč, je jasná. Očkování je jeden z hlavních nástrojů v boji proti koronaviru a pomůže co nejrychleji se vrátit k normálnímu životu. Už to bylo vidět i během letních měsíců, kdy jsme řešili pouze jeden malý problém a díky očkování se nijak nerozšířil a po krátké době jsme mohli fungovat nadále tak, jak jsme zvyklí,“ vysvětlil mluvčí Slavie Michal Býček.

Očkování v české nejvyšší fotbalové soutěži je podle vládních nařízení dobrovolné.