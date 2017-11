Od monitoru ke skutečnému kádru. Anglický tým podepsal trenérskou smlouvu s hráčem počítačové hry

Od hraní počítačové hry až k podpisu smlouvy v reálném fotbalovém klubu. To je cesta, kterou urazil Angličan Kevin Chapman. Vášnivý hráč počítačové hry Football Manager, při které si můžete vyzkoušet trénování a vedení fotbalového klubu, o svém koníčku taky pravidelně točí videa. Nuneaton 16:32 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Chapman pozoruje "svůj" tým | Zdroj: Repro YouTube

„Existují dvě možnosti, pokud zvolíme tradiční variantu neligového klubu, který se nachází nejblíže mému bydlišti. Do Alfretonu, což je varianta jedna, je to 69 a půl míle. Do Nuneatonu, možnost druhá, je to 69 a půl míle,“ vybíral si Kevin Chapman, za který tým za který by hrál oblíbenou počítačovou hru Football Manager.

Sparta i Slavia mezi elitou. Zařazení do počítačových her pomáhá marketingu, zajímají se i hráči Číst článek

Napsal také mail do nejbližších dvou klubů Alfretonu a Nuneatonu. Ptal se, proč by měl zvolit právě ten nebo ten klub. Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat a oba týmy dokonce o anglického youtubera svedly bitvu na sociálních sítích. Kevin nakonec zvolil Nuneaton a o prvním dnu v klubu natočil video.

„Tady je smlouva tak jak jsme se dohodli. Ale je to s nulovým platem,“ upozornil šéf klubu Lee Thorn při podpisu kotraktu Kevina. Ten zase slíbil, že Nuneaton dostane do Ligy mistrů. Samozřejmě jen v počítačové hře.

I tak ale dostal nový trenér možnost navštívit kabinu, kde se seznámil se všemi hráči. „Nehraji s křídelními hráči. Takže pokud hrajete na křídle, tak se z vás bude muset stát obránce. Miluji obránce,“ oznámil týmu.

Následně promluvil taky na tiskové konferenci. „Ahoj. Já jsem Kev, nový trenér. Pod mým vedením bude vše skvělé. Těším se na spolupráci s vámi všemi,“ řekl na setkání s novináři, na které ale žádný nedorazil. Kevin Chapman ale okusil, jaká je realita, kterou zná jen z počítačového monitoru.

V Mexiku zašlo vedení druhodivizního týmu Murcielagos ještě dále. Už v lednu 2010 nechali fanoušky rozhodnout o sestavě prostřednictvím webových stránek klubu a zapsali se tak do historie. Zápas skončil výhrou 1:0 nad Vaqueros de Tepic a hráči si pochvalovali, že mají větší motivaci díky důvěře, kterou od fanoušků dostali.

Šéf týmu United London Mark North v klubové televizi láká sportovní fanoušky, aby se zapojili do unikátního projektu. Celek z 12. nejvyšší anglické ligy dává fanouškům možnost vybrat základní sestavu na internetu pro každé utkání. Na soupisce londýnského klubu najdete kromě anglických fotbalistů i Brazilce nebo Somálce. Převážně se jedná o hráče, kteří se neprosadili v mládežnických akademiích velkých klubů.