Od příštího roku vystřídá přátelská utkání nová Liga národů. S ní však UEFA odebere zemím spousty pravomocí

Česká reprezentace se v listopadu střetne v přípravných zápasech v Kataru s domácím výběrem a Islandem. Svěřence kouče Jarolíma pozvala do Dauhá tamní asociace. Od příštího roku však většinu přípravných zápasů nahradí nový systém – Liga národů. Ta má však stále několik much. Zkuste si to představit, reprezentace si domluví přátelský zápas, ale nebude ho smět odehrát, protože jí UEFA vybere jiného soupeře. Jak je to možné zjišťoval Radiožurnál. Praha 19:16 18. října 2017

Více důležitých zápasů i víc peněz pro národní týmy by měla přinést Liga národů. Nová soutěž částečně nahradí přípravná utkání a pro fotbalové reprezentace bude také jednou z možností, jak se kvalifikovat na příští mistrovství Evropy. Na druhou stranu, Liga národů přinese i některé problémy.

Evropská fotbalová unie už připravila pro novou soutěž hymnu, přesný hrací systém, termínový kalendář i odměny, český fotbal má v Lize národů jistý milion eur a další může dostat, pokud uspěje.

Liga národů UEFA Připravovaná evropská reprezentační fotbalová soutěž pořádaná organizací UEFA, která by se měla hrát od září 2018 a která by měla nahradit systém přátelských utkání. Národní týmy jsou rozděleny do čtyř lig podle výkonnosti, mezi kterými se bude postupovat a sestupovat. Česká reprezentace je ve druhé lize.

Na oplátku si ale UEFA bere od všech asociací vysílací práva na všechny reprezentační zápasy, a aby měla televizím co garantovat, musí národní týmy využít každý příslušný termín, tedy sehrát 20 duelů za dva roky. K tomu tedy bude kromě Ligy národů a kvalifikačních utkání zapotřebí zorganizovat ještě pár těch přípravných.

„V podstatě bude na nás, jaké soupeře si seženeme. Když ale neseženeme žádné, tak se stane to, že nám UEFA soupeře buď přidělí, anebo nám ho nalosuje,“ říká generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

A navíc, i když se s nějakým soupeřem na přípravném zápase domluvíte, nemusí vám ho UEFA odsouhlasit.

„Když budeme chtít například mimoevropského soupeře, tak je možné, že s tím UEFA nebude souhlasit, protože to nebude zapadat do jejího konceptu,“ vysvětluje Řepka.

Podle současného scénáře je nakročeno i k větším absurditám. Týmy, které z Ligy národů postoupí do baráže o Euro 2020 a vypadnou v semifinále, budou muset narychlo svolat přípravný zápas, aby vyhověly předepsanému počtu utkání.

„To úskalí je v tom, že kdyby někdo prohrál semifinále, tak úplně nevím, jak moc bude namotivovaný k tomu, aby za tři dny odehrál další přátelské utkání. Problém je i to, že ihned po prohraném semifinále bude muset ten tým řešit kde a s kým to přátelské utkání odehraje. Jestli doma, anebo venku. Zkrátka je to náročné organizačně i logisticky,“ dodává Řepka.

I proto tento záměr může Evropská fotbalová unie podle generálního sekretáře české asociace Rudolfa Řepky ještě přehodnotit. Jisté je, že nejbližší přátelské zápasy čekají v listopadu český výběr v Kataru proti domácím a Islandu a že se soupeře pro první ročník Ligy národů dozví v lednu.