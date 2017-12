Odnese krach Slavie v Evropské lize kouč Šilhavý? 'Nemyslím, že o tom rozhodne jen tento zápas,' říká

Pro fanoušky pražské Slavie bude na jaře fotbal v podstatě už jen víkendovou zábavou, vyřazovací duely Evropské ligy si jejich oblíbenci nezahrají. Sešívaní v posledním zápase základní skupiny nezískali v Edenu potřebný bod, prohráli s kazašskou Astanou 0:1, a konec podzimní části sezony tak provází několik otázek. Praha 8:48 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Cítil jsem odhodlání, vůli zvítězit. Věděli jsme, o co hrajeme, a všichni jsme se na to těšili. Byl to velký zápas, hrálo se o postup, přišlo hodně fanoušků, kteří nás povzbuzovali,“ vyjmenovával Tomáš Necid.

Postup do vyřazovací fáze měl zmírnit mírné rozpaky z ligových ztrát, i Tomáš Necid věřil v o něco klidnější zimu s pohárovými vyhlídkami, jenže místo tečky udělali slávisté za fotbalovým podzimem spíš několik otazníků.

„Nevím, jestli při těch šancích, které jsme měli, hraje roli nervozita, terén nebo nerozhodnost. Těžko říct. To je otázka pro ty samotné aktéry, ale já si to nemyslím,“ odmítá kouč Jaroslav Šilhavý, že by sešívaným v posledních týdnech a zejména v duelu s Astanou chyběl klid.

I když je pravda, že se teď v souvislosti s Pražany nemluví zdaleka jen o výkonech slávistické jedenáctky, ale třeba i o případných změnách a o tom, jak silná je vlastně pozice trenérského týmu.

„Mě samozřejmě nejvíc trápí, že jsme prohráli ten zápas, tudíž nepostoupili dál. Nemyslím si, že o tom, jestli je naše práce špatná nebo dobrá, rozhodne jen tenhle jeden zápas,“ doplnil trenér Šilhavý.

Jenže na páteční, dopolední schůzku s klubovým vedením, které už se zúčastní i nový sportovní manažer Jan Nezmar, by se šlo Šilhavému přeci jen výrazně lépe po úspěšném boji o postup do play-off. To se Slavie po prohře s Astanou týkat nebude.

