'Odvolání trenéra Stramaccioniho je i porážka hráčů.' Pavel Hapal má zase sebou první trénink se Spartou

Necelý rok vydržel ve Spartě italský trenér Andrea Stramaccioni. V úterý v klubu oficiálně skončil, místo něj se do Sparty vrátil Pavel Hapal. V roce 2000 s ní Hapal získal mistrovský titul jako hráč, teď ji bude koučovat a první trénink už má za sebou. Praha 18:43 6. března 2018

Hapal se při první tréninku hlavně snažil poznat hráče. Sice zdálky sledoval český fotbal jako trenér slovenské ‚21‘, ale detailnější pohled mu mohl chybět. Už o víkendu ho čeká ligové utkání v Karviné.

„Těch věcí se asi nedá moc změnit, ale já věřím, že ti hráči možná zapřemýšlí, protože odvolání trenéra Stramaccioniho je i porážka těch hráčů. Takže si myslím, že každé odvolání trenéra mají ti hráči na svých bedrech. Já věřím, že oni se nad tím zamyslí a budeme společně pracovat, aby Sparta byla znovu úspěšná,“ řekl na tiskové konferenci Hapal.

Na té také padla i otázka na jazykovou bariéru, protože Hapal teď bude trénovat tým, který má svém středu spoustu cizinců. Mluví několika jazyky, například německy, hrál i ve Španělsku, ale v kabině se mluví anglicky.

„Myslím si, že kdybych si potřeboval něco pořídit, tak bych se anglicky domluvil. Samozřejmě v konkrétních situacích mi pomůžou kluci, protože umí velice dobře anglicky všichni,“ přiznal nový kouč na Letné.

„Na druhou stranu si myslím, což byl taky můj zájem, aby zahraniční hráči se trochu učili česky. Aspoň tak, aby se domluvili. Angličtina není můj jazyk a určitě se s hráči domluvíme,“ předestírá Hapal.

Zdeněk Ščasný, který se co by sportovní ředitel Sparty účastnil potréninkové tiskové konference, jenom popřel spekulace, že by třeba byla možnost, že by on trénoval Spartu spolu se Stramaccionim. Stejně tak popřel spekulaci, že měl mít s italským trenérem při utkání s Brnem nějaké roztržky.

Pavel Hapal ještě připomněl, že spolu s bývalým koučem skončil i jeho realizační tým, kromě trenérů brankářů Daniela Zítka a Miria Galinoviće.