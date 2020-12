VIDEO: Giroud čtyřgólovým kouskem napodobil svého trenéra. ‚Není to snadné,‘ smál se Lampard

Fotbalisté Chelsea si ve středečním zápase Ligy mistrů bez problémů poradili na půdě španělské Sevilly, kde zvítězili jednoznačně 4:0. Ve statistikách o utkání byste ale u gólů našli jméno jediného střelce - Oliviera Girouda. Francouzský kanonýr k hattricku přidal ještě jeden zásah navíc a napodobil tak 10 let starý počin svého nynějšího kouče Franka Lamparda. Sevilla 9:49 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Chelsea, která si stejně jako Sevilla zajistila postup už před týdnem, ve Španělsku výborně začala. Už v osmé minutě Vaclíkova náhradníka a debutanta Alfonsa Pastora překonal Giroud.

Čtyřiatřicetiletý francouzský útočník zvýšil krátce po změně stran a v 74. minutě zkompletoval hattrick jako nejstarší hráč v Lize mistrů. Giroud povedený večer ještě korunoval proměněnou penaltou.

„Ano, když v utkání zvítězíte 4:0, tak se cítíte dobře, protože to tým zvládl skvěle. Do zápasu jsme skvěle vykročili a pro mě to bylo skvělé, vždyť jsem vstřelil čtyři góly,“ popisoval své pocity těsně po zápase Giroud.

Naposledy se podobný kousek povedl nynějšímu trenérovi Chelsea Franku Lampardovi, ale to bylo v roce 2010 v ligovém zápase proti Aston Ville.

„Opravdu, to je pěkné. No pro mě osobně je skvělé zapsat se do historie klubu takovým způsobem,“ dodal francouzský reprezentační útočník.

Trenér vzpomínal

Nadšení z výkonu svých svěřenců neskrýval pochopitelně ani trenér Frank Lampard, který sám v modrém dresu strávil 13 sezon.

„Čtyři góly v Lize mistrů, takovým způsobem, jsem z něj nadšený. Jsem nadšený z celého týmu, jak pracoval odzadu dopředu. Jo, pamatuji si ten zápas, není snadné dát čtyři góly,“ pochvaloval si Lampard a zavzpomínal si na své čtyřgólové představení.

Zápasu v Seville poprvé v soutěži asistoval videorozhodčí na dálku ze sídla UEFA v Nyonu. Až dosud byl sudí u videa vždy přítomen v dějišti utkání.