Olomouci se daří. 'Pokud zůstaneme pokorní, máme šanci na pohárovou Evropu,' věří trenér Jílek

Příznivci olomoucké Sigmy prožívají fotbalovou euforii. Po návratu do nejvyšší soutěže jejich tým doma ještě neprohrál, po polovině HET ligy je druhý a teď navíc před jedenácti tisíci diváky porazil pražskou Spartu 1:0. Olomouckému týmu se to doma povedlo poprvé po devatenácti letech. Olomouc 7:44 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký trenér Václav Jílek při zápase proti pražské Dukle | Foto: ČTK

Většina z diváků si po utkání vychutnávala vítězství Sigmy a připravila jejím hráčům ovace.

Výkon soupeře ocenil i fotbalista Sparty David Hovorka. „Jo, mně se jejich hra líbí, hrají atraktivní fotbal pro fanoušky. Jsem zastáncem takového fotbalu a je dobře, že se o to pokouší i týmy z ligy.“

Olomoucké čekání je u konce. Sigma po 19 letech porazila Spartu a zůstává druhá Číst článek

Fotbalová Sigma prožívá nejlepší podzim od doby, kdy ji před lety vedl v evropských pohárech trenér Karel Brückner. Navíc s týmem, který se oproti minule sezóně v druhé lize téměř nezměnil.

„Vyříkali jsme si nějaké věci, jak by to mělo fungovat. Je tady ta zlatá generace, jak se říká. Devadesát trojky plus jsme to doplnili my starší a kolem nich další mladí kluci. Vznikla dobrá parta. Trenér nám říkal, že individuality mají lepší Sparťani, my jsme ale jako tým super a dneska jsme to ukázali,“ chválil svůj celek olomoucký brankář Miloš Buchta.

Ježíškova vnoučata dál plní přání. Pan Březina dostal permanentku na zápasy Hranic a klubovou šálu Číst článek

Spokojený byl také jeho trenér Václav Jílek. „Hrajeme na hranici svého potenciálu. Myslím, že už v tom moc rezerv nemáme. Pokud budeme schopni hrát na hranici svých možností, tak jsme schopni hrát s těmi nejlepšími týmy u nás vyrovnanou partii a v některých situacích je i přehrávat, pokud soupeř není v adekvátním rozpoložení, když to tak nazvu.“

Václav Jílek ještě nedávno tvrdil, že boj o udržení v nejvyšší soutěži se Sigmy už netýká. Teď musel navíc uznat, že možnost bojovat o účast v evropských soutěžích je reálná. „Nějaký bodový zisk máme, ale pořád je to jenom půlka. Ve hře je dalších pětačtyřicet bodů, takže cesta je ještě hodně dlouhá. Myslím si ale, že pokud zůstaneme pokorní, tak tu šanci na pohárovou Evropu máme,“ uvedl trenér Olomouce.

Poslední zápas podzimu sehraje Sigma v sobotu v Liberci.

HET liga (PLATNÉ K 27. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 15 14 1 0 32:5 43 2. SK Sigma Olomouc 15 9 5 1 23:9 32 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27 5. AC Sparta Praha 15 7 4 4 18:12 25 6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 15 5 5 5 18:17 20 9. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19 10. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17 11. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14 13. FC Baník Ostrava 15 2 5 8 20:30 11 14. MFK Karviná 15 3 2 10 15:25 11 15. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10 16. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9