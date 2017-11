Olomoucké čekání je u konce. Sigma po 19 letech porazila Spartu a zůstává druhá

Sparta přijela na Hanou bez Davida Lafaty, ale s Tomášem Rosickým na střídačce. Na šanci se nečekalo dlouho. Už ve třetí minutě musel brankář Olomouce Buchta reagovat na střelu Vatajelua a dorážku Costy.

První opravdu velkou příležitost ale měli domácí. Po čtvrt hodině prchl na Dúbravku Šimon Falta, ale čerstvý reprezentant poslal balon vedle levé tyče. Hosté byli od té chvíli ve vytváření šancí aktivnější, ale žádnou tutovku si nevypracovali.

Do druhého poločasu ale vletěla Sigma lépe. O slibnou příležitost je nejprve skvěle připravil bránící Mavuba, ale po deseti minutách se Hanáci prosadili po rohovém kopu. Olomoučtí vyhráli souboj na bližší tyči, míč se dostal do skrumáže před brankou, kde se nejlépe zorientoval Martin Sladký, který poslal Sigmu do vedení.

Zatímco Sparta se tlačila dopředu, tak i v dalších minutách hrozili především domácí. Nejslibnější šanci na zvýšení náskoku měl Chorý, který po malé domů Vatajelua obral o míč chybujícího Dúbravku, ale míč poslal hodně mimo bránu.

Už o minutu později mohla Sigma litovat. Václav Kadlec se po nahrávce Šurala uvolnil ve vápně, ale zblízka nevyzrál na brankáře Buchtu. Ten nakonec vychytal už svou osmou nulu v sezoně.

Pražané už si větší šanci na vyrovnání nevypracovali. Dúbravka naopak ještě musel zakročit proti Moulisovi, který na něj šel sám, ale po kličce trefil jen vracejícího se slovenského brankáře. Sigma Olomouc tak v domácím prostředí zůstává neporažena.

Takhle vypadají výsledky dnešních zápasů ⚽️@fcviktorkaplzen poprvé ztratila body, @ACSparta_CZ ztrácí po prohře s @SKSigmaOlomouc na druhé místo už sedm bodů pic.twitter.com/p4fzu6J2OB — 1. fotbalová liga (@fotbalovaligaCZ) 26. listopadu 2017

15. kolo fotbalové ligy:

SK Sigma Olomouc – AC Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 56. Sladký. Rozhodčí: Královec – Wilczek, Hájek. ŽK: Chorý – Šural, Frýdek. Diváci: 11 028.

HET liga (PLATNÉ K 26. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 15 14 1 0 32:5 43 2. SK Sigma Olomouc 15 9 5 1 23:9 32 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27 5. AC Sparta Praha 15 7 4 4 18:12 25 6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 15 5 5 5 18:17 20 9. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19 10. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17 11. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14 13. FC Baník Ostrava 15 2 5 8 20:30 11 14. MFK Karviná 15 3 2 10 15:25 11 15. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10 16. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9