Lyon do druhé ligy? Na vině jsou finanční problémy i osoba majitele. Ve hře je odvolání

Sedminásobný francouzský mistr Olympique Lyon byl kvůli finančním problémům přeřazen do druhé ligy. Situaci pro Radiožurnál Sport okomentoval člen francouzské sekce Prague Radio International Guillaume Narguet. Lyon 11:56 25. června 2025

Jeden z historicky nejvýznamnějších klubů byl v podmínce už od listopadu. Nepřesvědčil dozorčí orgán ke zrušení opatření, které znamená sestup do druhé ligy. Dluh v přepočtu tvoří dvanáct miliard korun. Klub to označil za nepochopitelné a hodlá se proti verdiktu odvolat. Pokud neuspěje, nahradí ho ve francouzské Ligue 1 Stade Reims.

Jak velká ztráta to je pro francouzský fotbal?

Pro francouzskou ligu by to rozhodně byla neskutečná ztráta. Lyon je třetí největší francouzské město. Historicky je to velmi úspěšný klub s prestižní akademií, ze které vyšel třeba i Karim Benzema. Je to velký klub s velkým stadionem a francouzskou ligu by to rozhodně hodně bolelo.

Finanční problémy jsou ale širším problémem, možná celého francouzského fotbalu. Konkrétně s Lyonem je hodně spojený jeho majitel, Američan John Textor, který již během sezony mluvil o tom, že ligu zachrání. Teď se ukazuje, že to tak úplně není. Jak to reflektují francouzská média?

John Textor koupil Lyon v roce 2022 a od té doby má problémy s francouzskou ligou. On toho hodně naslibuje, ale peníze na účtě nejsou. Ještě v pondělí se mluvilo o tom, že Lyon dopadne dobře, proto to rozhodnutí nakonec tolik překvapilo.

Lyon je dlouhodobě problémech, dluh je obrovský. Stovky zaměstnanců musely odejít. Lyon musí snížit celkový objem mezd. Teď nedávno musel prodat Rayana Cherkiho do Manchesteru City. Nicméně peníze stále nejsou. John Textor vlastní také brazilské Botafogo a měl většinový podíl, asi čtyřicet procent, v Crystal Palace. Ten prodal, ale peníze zatím v kase nejsou. Textor toho namluví, tvrdí, že už pochopil rozdíl mezi Francií a USA. Ale dozorčí orgány to vidí jinak.

Celkově je na tom francouzský fotbal špatně. Třeba stále ještě není jisté, kdo bude mít příští sezonu vysílací práva.

Druholigové Le Derby

A zmiňuje v médiích se třeba i to, zda má Lyon šanci na odvolání?

Lyon musí dostat rozhodnutí, to bude asi do konce týdne. Vedení klubu potom má týden na to, aby se odvolal. Většina klubů to tak dělá. Nicméně to ještě neznamená, že se v Ligue 1 udrží. Většina se domnívá, že ano. Nicméně třeba na příkladě Bordeaux, které dokonce spadlo z druhé ligy do čtvrté vidíme, že je vše možné.

Pokud finanční záruka nebude, tak to pro Lyon nedopadne dobře. Ale ve Francii převládá názor, že se asi nakonec zachrání.

Z Ligue 1 sestoupil také St. Étienne. V případě, že Lyon také sestoupí, bude aspoň moci pokračovat Le Derby nebo také Derby rhônalpin zvané podle regionu. Jak vnímáte tenhle souboj? Je to ve Francii bráno jako velké derby?

Lyon je historicky klub se skvělými, leč problematickými fanoušky. St. Étienne má tradičně svoje místo spíše rovněž v první lize než druhé. Je to podobné derby pražských S. Kdyby Slavia měla spadnout do druhé ligy, tak by se to ani Sparťanům nelíbilo, protože liga bez pražského derby by nebyla česká liga. Ve Francii je to podobné. Rivalita je velká. Je to derby, které se musí hrát v první lize.

Bohužel ani St. Étienne na tom není finančně dlouhodobě dobře. Ale to je problém většiny francouzských klubů.