Prymula: Profesionální sport se na dva týdny zastaví, výjimku mohou mít mezistátní zápasy

Veškeré profesionální i amatérské soutěže se od pondělka v Česku na dva týdny přeruší. Výjimku mohou dostat jen mezistátní utkání a akce. To by se mohlo týkat například fotbalové Evropské ligy. Po čtvrtečním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Praha 16:45 8. října 2020