Zatím nemá smysl, abych se tam vracel, říká fotbalový obránce Bačo. V Izraeli hrál naposledy v září

V místě, které je v posledních dnech uprostřed válečné vřavy, se Ondřej Bačo už třetím rokem živí fotbalem, dokonce plní v Hapoelu Jerusalém roli kapitána. V pořadu První dotek na Radiožurnálu Sport mluvil odchovanec Zlína i o tom, že naposledy odehrál zápas na konci září, pak kvůli konfliktu Izraele s teroristickou organizací Hamás odcestoval zpátky domů. Zlín 14:12 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Bačo v dresu Zlína v roce 2018 | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: Profimedia

Na fotbalovém tréninku sem tam zahlédne raketu, do postele pak ulehá v krytu. Takový je v posledních dvou letech život českého obránce Ondřeje Bača v Izraeli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké informace má fotbalista Ondřej Bačo o svém izraelském klubu

„Sleduji zprávy, pořád jsem na telefonu, jak bude situace probíhat. Komunikuji s klubem a čekám. Je to složité, aby mi něco řekli, protože Ligová asociace se k tomu nijak moc nevyjadřuje a FIFA už vůbec ne. Čeká se, jak bude válka probíhat dál,“ říká o přerušené izraelské fotbalové lize Ondřej Bačo.

„Můj klub ale už trénuje. Připravují se středa, čtvrtek, pátek v Jeruzalémě, ale momentálně nemá smysl, abych se tam vracel a jen trénoval. Potřebuji vědět, kdy se začne hrát liga, protože situace se tam může ze dne na den zhoršit. Zatím vyčkávám doma.“

A tak se někdejší mládežnický reprezentant připravuje individuálně. Tréninky se Zlínem, ve kterém fotbalově vyrůstal, mu vedení Hapoelu Jerusalem zakázalo.

Rakety a postel v úkrytu

Izraelsko-palestinský konflikt ale není aktuální jen v posledních dnech. Hrozba raketových útoků je třeba v Jerusalémě všudypřítomná.

„Je taková aplikace v telefonu, která vám zahlásí, že letí rakety a za minutu je možné, že všechny nezachytí a některá může spadnout, tak se máte schovat do krytu. 95 procent raket chytí, ale nastala jednou situace, kdy jsem přišel na trénink, zavazoval jsem si kopačky a něco slyším. Podíval jsem se nahoru a viděl jsem, jak raketa letí a padá někde do našeho okolí. Ani se mnou nehnulo, že bych hledal úkryt. Dovázal jsem si kopačky, podíval se nahoru znovu a pum-pum, prach a šli jsme trénovat,“ vzpomíná Bačo, ale zároveň dodává.

„Nechci to ale zlehčovat, je to nebezpečné. Člověk, když nemá v blízkosti kryt, tak by si měl lehnout na zem. S manželkou máme ložnici v krytu, takže my jsme úplně v klidu,“ popisuje v pořadu První dotek Zdeňka Folprechta Ondřej Bačo, český fotbalista hrající v Izraeli.