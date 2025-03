Na Gibraltaru jsou čtyři hřiště, vzpomíná český gólman na místní soutěž. Klub si našel na internetu

Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po vydřené domácí výhře s Faerskými Ostrovy nastoupí v úterý večer v Portugalsku proti Gibraltaru. Ligu v malé zemi na jižním cípu Pyrenejského poloostrova si podle dostupných informací dosud zahrál jediný český hráč. Loni na Gibraltaru působil gólman Ondřej Jacko-Lysák. Praha 17:13 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Gibraltaru hrají všechny týmy na jednom stadionu. Lincoln Red Imps FC na něm neprohráli 1959 dní v řadě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Členem Mezinárodní federace FIFA je zhruba čtyřicetitisícová země teprve od roku 2016 a úroveň tamního fotbalu vyzkoušel zatím jediný Čech, který si gibraltarskou ligu zahrál.

„Končila mi smlouva v třetiligové Slavii Karlovy Vary a po mé zkušenosti se zahraničím jsem věděl, že chci jít zase ven. Hledal jsem sám, bez agentů, bez ničeho. Jelikož mé fotbalové CV není tak vysoké, tak se výběr zužuje. A padla volba na Gibraltar,“ popisoval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport fotbalový brankář Ondřej Jacko-Lysák, který si v minulosti zahrál nižší soutěže v Anglii nebo Švédsku.

Angažmá na Gibraltaru si našel sám. Na internetu hledal týmy, co tou dobou sháněly brankáře. A na konec loni v zimě vyrazil na třídenní kemp pro hráče bez angažmá do klubu Europa Point FC.

„Šel jsem do toho s tím, že si v lednu mohu udělat hezkou dovolenou na jihu Španělska. Bylo to vše na mé náklady - ubytování, letenky a náklady za try out, což bylo 50 eur. Bylo tam třicet lidí, tři dny. První dva dny byly tréninky brankářů a poslední den zápas proti výběru zahraničních hráčů na Gibraltaru,“ přibližuje český gólman.

Zároveň ale dodává, za jakých podmínek pak v klubu působil. „Profesionální smlouva to nebyla, byla to semi-pro smlouva s tím, že jsem měl možnost být v akademii týmu jako trenér brankářů. Měl jsem tam ubytování zadarmo, uživil jsem se a víc jsem neřešil. Pro mě byl sen si zahrát první ligu. Její úroveň byla jako naše dolní polovina druhé ligy,“ srovnává gólman Jacko-Lysák.

Místní poměry

Gibraltarskou fotbalovou ligu hraje celkem 11 týmů. Tabulku tamní soutěže aktuálně vede klub St. Josephs, se kterým se před třemi lety v předkole Konferenční ligy utkala pražská Slavia.

„Celkově jsou na Gibraltaru čtyři hřiště, všechny s umělou trávou. Většina týmů se o ty hřiště dělí a žádný klub nemá své zázemí. Možná jen St. Josephs, který má zázemí ve Španělsku,“ přibližuje podmínky český brankář.

V rámci ligy mají top čtyři týmy velkou kvalitu, pravidelně se účastní předkol evropských soutěží. Zbytek záleží na individuální sezoně, s jakým rozpočtem do ní jdou. Ty poslední týmy soutěže jsou úrovní asi jako u nás divize, třetí liga a ty první to je tak spodek naší první, druhé ligy,“ srovnává.

„Myslím, že je tady fotbal sport číslo jedna, ale velkou popularitu nabývá i futsal, pak pozemní hokej, ale myslím, že fotbal je pořád číslo jedna. Návštěvnost nebyla tak vysoká, záleželo na týmu. Když hráli St. Josephs a Lincolns, tak mohlo být tak 300 lidí, ale na menší týmy chodily desítky lidí,“ říká fotbalový brankář Ondřej Jacko-Lysák, který v gibraltarské lize nakonec nastoupil jen do dvou utkání a po konci minulé sezony se vrátil zpátky do Česka.