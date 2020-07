Jedním uchem tam, druhým ven. ‚Byl jsem flink,‘ přiznal čerstvý fotbalista sezony Kolář

Talentu měl odjakživa na rozdávání, jenže tvrdá práce a dřina mu ani trochu nevoněly. Nakonec vzal ale rozum do hrsti a v téhle sezoně brankář Slavie Ondřej Kolář vychytal v Barceloně i slavného Lionela Messiho. A ve čtvrtek převzal cenu pro nejlepšího fotbalistu české ligy. Praha 7:34 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kolář | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Po mistrovských oslavách prý spal jen hodinu, takže další trofej přebíral viditelně unavený. Přiznal, že je po flámu, ale tuhle noční jízdu mu snad nikdo vyčítat nemůže. Ostatně vytknout by se pětadvacetiletému gólmanovi dalo momentálně jen máloco, na hřišti i v osobním životě. Tohle už je zkrátka mnohem hezčí část příběhu o tom, jak se stal z drzého lenocha nejlepší fotbalista ligy.

„Byl jsem flink. Kdybych nepotkal trenéry, tak kdo ví, co by se mnou bylo. Trenéři si se mnou nevěděli rady, tak zavolali rodičům, aby se mnou pohovořili, což bylo asi to poslední, co mi mohlo pomoct,“ popisoval těžké začátky slávistický brankář.

Ondřeji Kolářovi se snažil domluvit kdekdo, jenže to nebylo jednoduché. „Bylo to s ním těžké. Jedním uchem tam, druhým ven,“ říká muž, kterého nakonec napravený gólman nedávno nazval svým fotbalovým tátou, a nejen pro tu shodu jmen.

Bez trenéra brankářů Slavie Štěpána Koláře by prý dnes Kolář Ondřej možná rozvážel mléko. Přitom když se ti dva ještě v Liberci potkali poprvé, nebyla to zrovna láska na první pohled.

„Úplně mě nenáviděl. Všichni jsme v životě měli nějaká telecí léta a myslím si, že on má tohle už za sebou. Tyhle chyby už opakovat nebude. Měli jsme spolu jednu takovou příhodu a od té doby se to zlomilo a Ondra šel hrozně nahoru,“ vysvětlil.

O jakou příhodu jde, to si Štěpán Kolář nechá pro sebe, ale jaký význam měla v kariéře jeho jmenovce Ondřeje, to teď může vidět snad každý fotbalový fanoušek.