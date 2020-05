Čisté konto číslo 18. Kolář překonal Čecha, absolutním rekordmanem samostatné ligy je Blažek

Fanoušci fotbalové Slavie si v sobotu večer užívali gólové představení svého týmu při jasné výhře 5:0 nad Jabloncem. Dávno rozhodnutý zápas ale poutal pozornost až do závěrečného hvizdu, a to na druhé straně hřiště, než se odehrávaly ofenzivní hody sešívaných. Brankář Ondřej Kolář totiž dalším čistým kontem překonal ligový rekord někdejšího sparťana Petra Čecha. Praha 11:25 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Ondřej Kolář. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Ne snad, že by měl Kolář proti notně oslabenému Jablonci plné ruce práce, své 18. čisté konto v sezoně si ale musel zasloužit. A to především v prvním poločase za stavu 1:0, kdy zneškodnil Chramostův nebezpečný výpad.

„Samozřejmě je to nádherný pocit, je to ale práce celého týmu. Proti Jablonci jsme opět hráli zodpovědně dozadu, vygradovalo to krásným výsledkem, dali jsme hodně gólů a žádný neobdrželi. O to větší radost z rekordu mám,“ popsal své pocity pro klubový web.

Gólmanská opora Slavie tak inkasovala pouze v šesti zápasech tohoto ročníku. Kolář lovil míč ze své sítě jen osmkrát a obhájci titulu mají suverénně nejlepší defenzivu v lize.

Pětadvacetiletý brankář tak překonal jak Čechův zápis ze sezony 2001/02, tak výkon jabloneckého Zdeňka Jánoše z ročníku 1996/97, který rovněž vychytal 17 nul. Podrobné statistiky samostatné české ligy jsou na oficiálním webu nejvyšší soutěže.

A to má Kolář ještě prostor pro zlepšení - do konce základní části chybí čtyři utkání. Může si tak dát za cíl překonat nejen ten ryze český, ale i federální rekord Alexandera Vencela a Jana Stejskala. Oba vychytali 19 čistých kont, jak lze vyčíst ze statistického webu CS Fotbal.

Nejvyšší počet čistých kont v sezoně:

19 Alexander Vencel (1969/70), Jan Stejskal (1986/87)

18 Dušan Keketi (1972/73), Ondřej Kolář (2019/20)

17 Petr Čech (2001/02)

16 dalších 9 brankářů.



Překoná Ondřej Kolář do konce základní části i Vencela a Stejskala? ‍♂️ — CSFOTBAL (@fotbal_cs) May 30, 2020

Grigar krok od stovky

Jaromír Blažek udržel v mistrovské sezoně 2006/07 nulu v 16 případech, což ho řadí těsně pod pomyslné stupně vítězů společně s Janem Laštůvkou (2017/18). Blažek ale drží primát v celkovém počtu čistých kont v samostatné české lize.

Dlouholetá opora Letenských byla součástí úspěšné éry Sparty, s níž získala šest titulů. Celkově Blažek nepustil míč za svá záda v 157 duelech. Přes stovku se dostali ještě Martin Vaniak (153), Matúš Kozáčik (111), Tomáš Poštulka (110) a Michal Špit (101).

Už v neděli ale můžeme být svědky dalšího zápisu do historie. Teplický Tomáš Grigar je totiž jedinou nulu od vstupu do elitní společnosti „stovkařů“. Ve středu dostal ve vršovickém Ďolíčku čtyři góly, další pokus bude mít od 14.00 proti Opavě.

Nejvyšší počet čistých kont v sezoně v samostatné české lize Ondřej Kolář (Slavia Praha 2019/20, 24 zápasů, 18 čistých kont) Petr Čech (Sparta Praha 2001/02, 27 zápasů, 17 čistých kont) Zdeněk Jánoš (Jablonec 1996/97, 28 zápasů, 17 čistých kont) Jaromír Blažek (Sparta Praha 2006/07, 29 zápasů, 16 čistých kont) Jan Laštůvka (Slavia Praha/Ostrava 2017/18, 29 zápasů, 16 čistých kont)