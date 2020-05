Kolář si vylepšil rekord a vyrovnal brankářské legendy. ‚Je to práce celého týmu,‘ pochvaluje si

Z dosavadních 25. kol fotbalové ligy dostal brankář vedoucí Slavie Ondřej Kolář gól jen v osmi zápasech. Naposledy udržel čisté konto v Mladé Boleslavi, kde lídr tabulky zvítězil v prvním zápase po koronavirové pauze 1:0. Sedmnáct nul dokázali před Kolářem v jedné sezoně vychytat jen Adam Jánoš a Petr Čech.

„Strašně hezký pocit vyrovnat taková jména. Tohle je ale práce celého týmu, protože hrajeme odpovědně dozadu a moc gólů nedostáváme. Doufám, že v tom budeme pokračovat a každopádně si toho vážím,“ přiznává gólman fotbalové Slavie Ondřej Kolář, který má na hřišti před sebou nejlepší obranu tohoto ligového ročníku.

Na překonání svých předchůdců – Jánoše a Čecha – bude mít ještě deset utkání. Pětadvacetiletý reprezentant by ale na tu další – rekordní vychytanou nulu - rád nečekal dlouho.

„Chtěl bych to překonat, určitě. Udělám vše proto, abych to v té základní části to překonal, aby to pak vyšlo i v té nástavbě,“ říká Kolář, že cílí na příští čtyři duely.

Těšit ho po výhře v Mladé Boleslavi po více než dvou měsíční zápasové pauze mohl i výkon, jakým si Slavia pro tři body došla.

„Pro nás to byly hrozně důležité body po pauze, abychom odskočili Plzni a dostali je pod tlak. To jsme splnili a navíc tam bylo hodně hezkých fotbalových momentů, takže zápas hodnotím pozitivně. Dokázali jsme si, že jsme to zase my a umíme porážet soupeře.“

Dodává Ondřej Kolář, který pomohl Slavii zvýšit náskok v čele tabulky před druhou Plzní na 11 bodů. Viktorii ale teprve čeká utkání 25. kola na Spartě ve středu od 20 hodin.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 27. 5. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 19 4 2 49:8 61 2. Plzeň 24 15 5 4 45:20 50 3. Jablonec 25 12 7 6 43:31 43 4. Ostrava 25 11 6 8 36:27 39 5. Slovácko 25 10 8 7 30:27 38 6. Ml. Boleslav 25 11 4 10 42:38 37 7. Liberec 24 11 3 10 42:33 36 8. Č. Budějovice 24 11 3 10 39:38 36 9. Sparta 24 9 8 7 42:32 35 10. Olomouc 25 7 12 6 31:29 33 11. Bohemians 1905 24 7 6 11 25:37 27 12. Teplice 24 6 9 9 21:35 27 13. Karviná 24 5 8 11 20:30 23 14. Zlín 25 6 4 15 22:41 22 15. Opava 24 4 5 15 11:41 17 16. Příbram 25 3 6 16 15:46 15