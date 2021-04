Slávistický hrdina v masce. ‚Obrovská morální vzpruha pro tým,‘ chválil gólmana trenér Trpišovský

Ještě před pár dny hlavně polehával v posteli, teď už si znova lehal do střel a pod nohy útočníků. Gólman fotbalistů Slavie Ondřej Kolář se poprvé od zlomeniny čelní kosti vrátil do branky, pouhé tři týdny po úrazu! Nasadil si polstrovanou helmu i kevlarovou masku a svému týmu pomohl v prvním čtvrtfinále Evropské ligy k remíze 1:1 na Arsenalu. Londýn 7:12 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kolář | Zdroj: Reuters

Slavii pomohl k remíze na Arsenalu a pro jejího trenéra Jindřicha Trpišovského je hrdinou. Vždyť to jsou jen tři týdny od brutálního faulu, po kterém má zlomenou čelní kost.

„Trochu jsem měl obavy z toho, že jsem nevěděl, jaké to bude v té helmě chytat a v masce,“ prozradil po zápase zkušený gólman Slavie.

Vždyť se s těmito pomůckami sžíval jen během pár tréninků, v zápase si je otestoval až teď a zjistil i pár zajímavých věcí

„Člověk se potí a teče mu to do očí. Nevidím nějaká místa vlevo a vpravo, před sebou to vidím dobře, ale ty strany mi dělají trochu problém,“ vypozoroval Kolář.

Hrdina zápasu

Na výkonu Ondřeje Koláře ale omezení nebyla znát, hlavičku Roba Holdinga zlikvidoval skokem pod břevno a k tomu přidal další jisté zákroky, pochopitelně i tradičně dobrou rozehrávku nohou a hlavně svým přístupem a touhou nastoupit povzbudil své spoluhráče.

„Ondra je pro mě jeden z hrdinů. Pro mužstvo to byl obrovský impulz a když viděli jeho odhodlání, jít do toho bez tréninku a potom, co se mu stalo, tak to byla obrovská morální vzpruha,“ říká k Ondřeji Kolářovi trenér Slavie Jindřich Trpišovský

„Kdo měl možnost ho vidět před 14 dny osobně, tak by v životě neřekl, že se může jít proběhnout, natož aby chytal takový zápas,“ dodal trenér sešívaných.

Ale chytal a i díky němu drží sešívaní šanci na senzační postup do semifinále Evropské ligy.

„Odvážíme si cennou remízu a já doufám, že doma to bude něco podobného a že postoupíme.“ věří šestadvacetiletý Kolář.