Do Slavie se nevrátím, zahraničí by byl splněný sen, říká teplický obránce Kričfaluši

Mladý obránce byl i součástí kádru na nedávném mistrovství Evropy do 21 let. Není proto překvapením, že se už několik týdnů spekuluje o jeho přesunu na lepší adresu. A během léta k němu ještě klidně může dojít. Návrat do Slavie ale defenzivní univerzál vyloučil.

„Asi můžu bezpečně říct, že do Slavie se tohle přestupové období nevrátím. S trenéry jsem komunikoval už na konci sezony a sám jsem si to vyhodnotil tak, že bych ve Slavii neměl hráčské vytížení, které bych chtěl,“ řekl Ondřej Kričfaluši.

Zároveň dodal, že hráčské vytížení nyní potřebuje i proto, že ještě může hrát v reprezentaci do 21 let, kde má šanci stát se stěžejním hráčem. Návrat do Slavie mu proto nedává smysl. Přípravu začal v Teplicích. A případným přestupem se snaží stresovat co nejméně.

„Nechám tomu volný průběh, nechci nad tím přemýšlet. Teď se připravuju v Teplicích a dělám vše na maximum, abych byl připraven na sezonu,“ dodává Kričfaluši.

Možnost přestupu vnímá. „Tyhle věci řešíme mimo kabinu. Jsem připraven být v Teplicích a uvidíme, jestli se něco stane. Přestupové okno je dlouhé,“ uzavírá mladý obránce spekulace o změně dresu.

Rok v Teplicích Kričfalušimu ohromně pomohl. Stal se z něj nadprůměrný ligový hráč. A to je mu pořád jenom 21 let. „Po všech stránkách jsem tady vyrostl ve většího lídra - lidsky, v kabině i na hřišti. Krok do Teplic bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat,“ potvrzuje.

I proto může Kričfaluši snít o atraktivním zahraničním angažmá. Přestupu se nebrání už teď v létě. „Jsem připraven. Je to asi sen každého zahrát si v zahraničí. Kdyby taková nabídka přišla, tak by ji asi nikdo neodmítl. Jsem otevřený všem možnostem, ale hlavou jsem nastavený na to, že zůstanu v Teplicích,“ popisuje pragmaticky Kričfaluši.

Naopak teplický trenér Zdenko Frťala musí být připravený na to, že o svou oporu během tohoto léta přijde.

„Kdyby se mu povedl nějaký lukrativní přestup, tak to bude odměna i pro Teplice. Znak toho, že tu byl hráč, který má na to hrát italskou nebo jinou ligu,“ přemítá Frťala.

Momentálně ale Ondřej Kričfaluši zůstává v Teplicích, se kterými odcestuje na soustředění do Polska.