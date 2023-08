Těžce se mi to kouše, ale jednou budu hrdý, komentuje trenér Slavie Trpišovský odchod Lingra

Fotbalová Slavia v posledních letech produkuje hráče pro velké evropské kluby. Po Tomáši Součkovi, Vladimíru Coufalovi nebo Davidu Juráskovi odchází do prestižního celku taky Ondřej Lingr. Autor několika vítězných slávistických gólů a velký týmový hráč míří do Feyenoordu Rotterdam.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagoval Jindřich Trpišovský, když se dozvěděl, že Ondřej Lingr odchází do Feyenoordu

„Co víc si přát, než před kvalifikací přijít o nejlepšího hráče,“ sarkasticky podotkl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který se o zájmu úřadujícího nizozemského mistra dozvěděl až v pondělí.

„Já z toho byl hodně špatný, protože to bylo jako blesk z čistého nebe. Teď ve mě převažuje pocit, že jsme přišli o strašně důležitého hráče před rozhodujícím dvojzápasem, a to se mi těžce kouše,“ řekl Radiožurnálu Trpišovský.

I proto, že čtyřiadvacetiletý záložník Lingr uměl rozhodovat zápasy důležitými góly, ať už byl členem základní sestavy, nebo do hry zasáhl až jako náhradník. Prokazoval to v nejvyšší domácí soutěži i v evropských pohárech, jako třeba loni na podzim ve skupině Konferenční ligy na stadionu kosovského Balkani.

„Vždycky mi přijde, že jsou v klubu všichni šťastní a my jako trenéři jsme v první fázi nešťastní, protože vidíme ty velké zápasy, derby a ztrátu. Přemýšlíme pak, jak to nahradit a kdo ty góly bude dávat. On dal asi 25 gólů v lize za poslední dvě sezony,“ popsal trenér.

A navíc byl Lingr tahounem celé kabiny. „Jeho týmový projev, když jsme byli v hodně těžkých chvílích, tak pomáhal nejen na hřišti, ale i před zápasem. My neztrácíme jen hráče, ale strašně silného člena kolektivu, jednu z vůdčích osobností,“ vysvětlil slávistický kouč Trpišovský

Zklamání, ale i hrdost

Ondřej Lingr byl spojovaný s odchodem z pražského klubu už minulé léto a taky v zimě, kdy o něj mimo jiné stál řecký Panathinaikos, z přestupu nakonec sešlo. Teď si rok před koncem smlouvy ve Slavii vybral Feyenoord.

„Největší radost měl Mick Van Buren, který je skalní fanoušek Feyenoordu a hned mu tady hrál chorály a vypadalo to, že má snad větší radost než on. Když budu mluvit sám za sebe, tak řeknu, že jsme spolu měli skvělý vztah. Teď to prožívám těžce, ale postupem času, až ho uvidím vyběhnout na stadionu De Kuip, tak určitě převáží to, že budu hrdý na něj, na všechny kluky z realizačního týmu, co mu k tomu pomohli,“ dodal na závěr Trpišovský.

Lingr se zařadil mezi další hráče, kteří za éry Jindřicha Trpišovského na lavičce Slavie zamířili do prestižního evropského klubu. Hned tři jsou v lisabonské Benfice - David Jurásek, Alexandr Bah a Petar Musa, Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem hrají v Anglii Premier League za West Ham. V létě zamířil do srbské Cervené Zvedzy Bělehrad taky Peter Olayinka.