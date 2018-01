Ondřej Mihálik z Jablonce přestupuje do nizozemského Alkmaaru, smlouvu podepsal do roku 2022

Mihálik se prosazoval nejenom v klubovém fotbale, ale byl významnou oporou i mládežnických reprezentací. Výběru do 18 a poté i do 19 let byl kapitánem. Celkově v reprezentaci nastřílel 11 branek.

V aktuální ligové sezóně nastoupil jablonecký útočník k 16 utkáním a v nich vstřelil 5 branek. Za celou dosavadní kariéru si připsal 14 přesných zásahů.

„Je to pro mě obrovský posun v kariéře. Je to ještě hodně čerstvé a sžívám se s tím. Je to další motivace a čeká mě ještě tvrdší práce. Doufám, že se zadaří a třeba zase z Alkmaaru postoupím o nějaký level výš,“ řekla čerstvá posila Alkmaaru pro klubový web.

Jablonec tak přichází o dalšího útočníka. V pondělí už jablonecké vedení oznámilo, že Stanislav Tecl, který na podzim hostoval na Střelnici ze Slavie, se vrací zpátky do Edenu.

„Po fotbalové stránce je odchod Ondry oslabením, na podzim vstřelil pět ligových branek. Přestup byl výhodný pro klub i pro hráče. V současnosti řešíme příchody nových posil,“ popsal klubovému webu výkonný ředitel týmu Petr Flodrman.