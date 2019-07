Fotbalový obránce Ondřej Švejdík už druhou sezonu působí v pražském Vyšehradě. A i letos po postupu do druhé ligy je šestatřicetiletý stoper v šatně za mazáka, i proto, že je suverénně nejstarší. V mladém kolektivu se snaží spoluhráčům nejen předávat zkušenosti, které během kariéry nasbíral. Praha 9:43 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Švejdík si za Spartu zahrál také Evropskou ligu proti Chelsea | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

„Skončil jsem ve Spartě, šel jsem do Liberce a postupně jsem musel své ambice snižovat, abych se z toho nezbláznil. Momentálně je pro mě priorita být zdravý, mít rád fotbal a užívat si ho,“ vysvětluje opavský rodák pro Radiožurnál.

Se Spartou slavil její poslední double - tedy vítězství v české lize i poháru. Svá nejlepší fotbalová léta už má Ondřej Švejdík za sebou, ale končit se mu ještě nechce.

Se Spartou vyhrál double, teď stoper Švejdík hraje za Vyšehrad. ‚O videokazetě nemůžu mluvit,' říká

„Já už prakticky končil s fotbalem ve 28 letech, kdy jsem měl dlouhodobé zranění. Poté jsem si ale uvědomil, že fotbal miluji. Dříve jsem si říkal, že nižší soutěže hrát nebudu. Ale jak má člověk ten fotbal rád, tak mu to chybí. Oželí i ty věci kolem, jako plné tribuny, zázemí. Jsem rád, že mohu být venku a mohu být s mladými kluky. Pokud mám jeden trénink, zabere mi to 3-4 hodiny denně,“ přiznává v už zrekonstruované části vyšehradského fotbalového stadionu Ondřej Švejdík.

„Jsem ve stavu, kdy objevuji další realizaci, která bude následovat po fotbale. Nevím, jestli to bude ve fotbale nebo mimo sport. Mám ještě čas, abych si to mohl rozmyslet.“

Ve Slavoji Vyšehrad hraje Ondřej Švejdík svou druhou sezonu - po prvním postupu v kariéře opět druhou ligu a tentokrát obklopen minimálně o generaci mladšími hráči.

„Musel jsem se tomu přizpůsobit. Ty kabiny jsou jiné, než jsem zažíval dříve. Někdy je to pro mě úsměvné a zároveň inspirativní,“ usmívá se Švejdík.

„V naší kabině je spousta chytrých a vnímavých kluků, se kterými se dá bavit o čemkoliv. Nemůže to ale být o věcech, které jsem zažil já. Nebudu mluvit o videokazetě, nebo o šuměnce. To pak na mě koukají jak z Marsu. Je to pro mě škola,“ říká fotbalový obránce, který má za sebou angažmá také v nizozemském Groningenu a slovenské Žilině.

Teď ve vyšehradském Slavoji by Ondřej Švejdík ve druhé lize rád nehrál o záchranu, aby se mu o kariéře po kariéře lépe přemýšlelo.