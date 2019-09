Vaněk se po konci v Ufě vrací do Zbrojovky. ‚Hlavní cíl a smysl je návrat do první ligy,‘ říká

„Udělám vše pro to, abych klubu pomohl tam, kam patří, tedy do první ligy. To je můj hlavní cíl a smysl mého rozhodnutí,“ uvedl pro klubový web Vaněk, jenž v osmnácti letech přestoupil z Brna do pražské Slavie.

„Většinu hráčů z kabiny si pamatuju spíše jako protihráče. Ale v Brně už trénuju tři týdny, z toho poslední týden s áčkem, takže už kluky vesměs znám líp,“ dodal osminásobný český reprezentant.

Vaněk se v polovině srpna dohodl na ukončení smlouvy v Ufě, kde působil tři roky. V české lize oblékal vedle Slavie dresy Jablonce a Plzně, s níž získal dva mistrovské tituly. V zahraničí hrál také v roce 2014 v tureckém Kayserisporu.

Vaněk předloni spolu s dalším reprezentantem a hráčem Plzně Janem Kopicem figuroval jako svědek v případu dvojice mužů, kteří byli obžalováni z distribuce drog. Vaněk si podle obžaloby drogy kupoval, v policejním vyšetřování to ale odmítl.

Brno je po sedmi odehraných kolech v tabulce osmé s 10 body.