Finále Evropské ligy bedlivě sleduje třeba i Slavia. Té může Atlético Madrid pomoci k pohárové jistotě

Ve finále Evropské ligy se utkají týmy ze Španělska a Francie, ale zápas je to hodně zajímavý také pro české fanoušky. Pokud totiž Atlético porazí Marseille, český fotbal získá pro příští sezonu další jisté místo v základních skupinách evropských soutěží. Lyon 18:05 16. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dimitri Payet z Marseille (vlevo) a Diego Costa z Atlética Madrid | Foto: Koláž: iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters

„Proti Atléticu máme jen malou šanci na vítězství, ale i když je malá, tak se budeme snažit se všech sil, protože vítězství v Evropské lize je teď náš jediný cíl,“ říká trenér Marseille Rudi Garcia.

„Já si myslím, že to bude vyrovnané finále. Potkáme se totiž se soupeřem, který na sobě opravdu hodně pracuje,“ myslí si zase trenér Atlética Diego Simeone.

Český fotbal se vrací do Ligy mistrů. Vítěz české ligy má jistý přímý postup do základní skupiny Číst článek

Trenéři obou týmů si před zápasem vyměnili komplimenty. Jasným favoritem ovšem v Lyonu, který finále hostí, bude španělský klub. Za posledních deset let soutěž dvakrát vyhrál a navrch ještě dvakrát postoupil do finále Ligy mistrů. Fandit mu bude i slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Líbí se mi ten jejich náročný styl hry, kterým hrají. Budu jim fandit, jako vždy jim budu držet palce. O to víc, když to má pro nás případný bonus,“ připomněl slávistický kouč, že jeho tým může z případného úspěchu Atlética profitovat.

Druhý tým české ligy, a nemusí to být jen Slavia, by totiž díky tomu v létě byl nasazený až do třetího předkola Ligy mistrů a v případě neúspěchu měl jistou alespoň základní skupinu Evropské ligy. Zatímco kdyby začal už ve druhém předkole Ligy mistrů, tak by po případném vyřazení musel o Evropskou ligu bojovat ještě v kvalifikaci.

„Já si myslím, že budeme koukat všichni společně, budeme fandit a doufat, že to pro nás dopadne dobře,“ plánoval slávistický záložník Jan Sýkora.

Vítězství Atlética může pro český fotbal zajistit pro příští ročník už třetí místo v hlavní fázi evropských soutěží, teď má jedno v Lize mistrů a jedno v Evropské lize. Finále v Lyonu začíná ve 20 hodin a 45 minut a iROZHLAS.cz z něj nabídne online reportáž.