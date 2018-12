Slavii čeká v rozhodujícím zápase skupiny Evropské ligy Zenit, kterému radil i ruský kanonýr Komličenko

Po Plzni se pokusí postoupit do jarní části Evropské ligy také fotbalisté Slavie. Ti jsou v podobné situaci jako loni, znovu jim v posledním kole stačí doma uhrát remízu. Loni se jim to proti Astaně nepovedlo, tentokrát to zkusí proti Petrohradu. Praha 19:01 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (vlevo) a záložník Josef Hušbauer na předzápasové tiskové konferenci | Zdroj: ČTK

„Vím, že tým je daleko zkušenější a i to v mužstvu cítím. Věříme si daleko více než před rokem. Minulý rok jsme to nezvládli v hlavě, hlavně ale na hřišti. Toho se musíme vyvarovat,“ plánuje jeden z nejzkušenějších fotbalistů Slavie Josef Hušbauer, který loňský zápas vynechal kvůli zranění.

Za rok se toho v Edenu hodně změnilo, přišlo několik hráčů základní sestavy a hlavně trenér Trpišovský. Pod ním hrají červenobílí útočný fotbal, se kterým vedou ligu a také za něj slýchají pochvaly. Trochu nepřímo i od petrohradského kouče Sergeje Semaka.

Když mu ruský novinář pustil rozhovor s mladoboleslavským Nikolajem Komličenkem, který dal o víkendu Slavii dva góly a teď radil Petrohradu, jak proti Pražanům uspět, Semak se jen usmál.

Všechny týmy v Česku prý vědí, jak na Slavii, ale tabulku vede ona, odpověděl. Jenže když dojde na klíčový zápas v Evropě, slávistická pohoda se rozplývá a lehkost se mění v těžkopádnost, s tím zatím nic neudělal ani nový trenér Trpišovský. Platilo to v kvalifikaci Ligy mistrů s Dynamem Kyjev i v posledních duelech Evropské ligy.

„Udělat poslední krok je samozřejmě to nejtěžší, trochu to myslím ovlivnilo i náš zápas v Bordeaux a možná i doma s Kodaní. Oba výkony byly z mého pohledu daleko nervóznější než předchozí duely,“ říká Jindřich Trpišovský k zápasům, ve kterých si už slávisté mohli zajistit postup do jarní části Evropské ligy. Teď mají poslední šanci.

„Z týmu cítím, že je obrovsky odhodlaný to dotáhnout,“ uzavírá Trpišovský.

Jestli se mu to povede, můžete zjistit i z přímého přenosu Radiožurnálu nebo z online reportáže serveru iROZHLAS.cz. Stejně jako samotné utkání Slavia-Zenit začínají v 21 hodin.