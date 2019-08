Můj klasický gól, z metru dorážka do prázdné brány, řekl o vítězné trefě slezského derby Smola

Slezské fotbalové derby ve 4. ligovém kole ovládla před zaplněným opavským hledištěm Ostrava. Mužstvo trenéra Bohumila Páníka tak zatím v sezoně doma prohrává a venku vítězí. Rivala pokořily branky exopavského Tomáše Smoly a Brazilce Azeveda Opava 10:32 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slezské derby mezi Opavou a Baníkem Ostrava | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Hlavně v prvním poločase se hrál v Opavě velmi dobrý ligový fotbal. A jak už to tak bývá, prosadil se bývalý hráč soupeřova klubu. Útočník Tomáš Smola dal loni devět ligových gólů za Opavu a od léta už patří Baníku. Ve 20. minutě doklepl míč zblízka do sítě.

„Kluci si ze mě vždycky dělají srandu. Tohle je můj klasický gól, z metru dorážka do prázdné brány. Když vidím, že někdo hlavičkuje, tak jdu automaticky k bráně. Musím ale říct, že jsem moc netrefil balón a dostal jsem to tam se štěstím,“ přiznal ostravský útočník pro Radiožurnál.

Před utkáním Smola o vstřelené brance snil, ale zároveň nechtěl z respektu k opavským fanouškům případně moc slavit. Nakonec se ale pod ostravskými příznivci radoval.

„Chtěl jsem to udržet, ale tím, že to nebylo před opavským kotlem, tak jsem si to trochu užil. Myslím, že to žádné provokování nebylo ,“ řekl vytáhlý útočník.

Domácí Opava byla v prvním poločase lepší, ale do vedení šel Baník. Několik šancí měl i Smolův nástupce v opavském dresu René Dedič.

„Škoda prvního poločasu, měli jsme dát gól. Všichni to oddřeli a odmakali, ale bohužel se k nám štěstíčko nepřiklonilo. Doufám, že se nám to vrátí v jiných zápasech. Oni dali takový ušmudlaný gól, i když my jsme také dali gól a myslím si, že to ofsajd nebyl,“ litoval Dedič neuznané trefy spoluhráče Jurečky.

Po dvou domácích prohrách s Libercem a Teplicemi vyhrál Baník i druhé slezské derby v sezoně. Po Karviné vyplenil i Opavu. „Zvládli jsme to. Tři body z derby jsme potřebovali,“ doplnil stoper Baníku Martin Šindelář.