Pochybila Opava v závěru ligové sezony? Disciplinární řízení se protahuje, čeká se na ministerstvo

Skoro tři měsíce trvá disciplinární řízení s fotbalovou Opavou za údajné narušení regulérnosti první ligy. Komise v případu stále nerozhodla, protože od srpna čeká na stanovisko ministerstva zdravotnictví. Slezskému celku nadále hrozí tvrdé tresty za možné porušení hygienických opatření. Opava 11:15 4. listopadu 2020

Kvůli nakaženému hráči a karanténě prvoligové Opavy se minulou sezonu nedohrála skupina o udržení a nikdo nesestoupil. Ligový výbor následně podal na Opavu podnět k disciplinární komisi za údajné porušení hygienických nařízení.

Skoro tři měsíce trvá disciplinární řízení s Opavou za údajné narušení regulérnosti první ligy.

Členy výboru upozornilo na možné pochybení opavského klubu ministerstvo zdravotnictví. Jenže právě resort zdravotnictví se dosud k disciplinárnímu řízení oficiálně nevyjádřil.

„Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace si vyžádala potřebné informace u ministerstva zdravotnictví, na jeho reakci se stále čeká. Průběh šetření ani celé disciplinární řízení nebudeme v tuto chvíli blíže komentovat,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví odmítlo disciplinární řízení komentovat. Ředitel opavského fotbalu Jaroslav Rovňan doufá, že se situace brzy vyjasní.

„Strašně nás mrzí, že to trvá tak dlouhou. Věříme, že rozhodnutí padne co nejdřív, aby to trochu odlehčilo situaci u nás v klubu,“ řekl Rovňan.

Slezanům je vytýkáno, že umožnili trénovat nakaženému hráči. Nejmenovaný člen A-týmu absolvoval v neděli 19. července trénink, po kterém začal cítit únavu. S týmem se dále připravoval v pondělí a úterý. Pak se ale k únavě přidala bolest kloubů s horečkou. Hráč šel po doporučení lékaře na testy a ty potvrdily nemoc covid-19.

„Syndrom únavy je jeden z příznaků, ale u sportovce je naprosto běžný. Máme vyjádření klubového lékaře i primáře infekčního oddělení ze Slezské nemocnice v Opavě. Rozpoznat příznaky je strašně těžké, jediným argumentem, zda je hráč pozitivní nebo nakažený, je test,“ dodal Rovňan.

Za možné narušení regulérnosti soutěže hrozí Opavě pokuta do výše jednoho milionu korun nebo odečet až 15 bodů.