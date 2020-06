Opava neudržela vedení a v boji o záchranu získala bod. Karviná remizovala s Budějovicemi

Slezané šli do vedení v první půle po brance Lukáše Železníka. Celek z Uherského Hradiště, který si místy vytvořil výraznou převahu, po změně stran vyrovnal zásluhou Milana Petržely.

Po opatrném úvodu byli blízko úvodnímu gólu hosté. Opavští vyřešili špatně autové vhazování, po rychlé akci Dvořáka, Jurečky a Sadílka postupoval Navrátil z ostrého úhlu sám na Fendricha, ale gólman Slezanů ho vychytal. Následně se před bránou Slovácka srazili opavský obránce Rychlý s brankářem Trmalem a oba po tvrdém střetu museli v 18. minutě střídat.

A pak už se měnilo skóre. Kalabiška poslal „malou domů“ právě střídajícímu gólmanovi Porcalovi, ten při odkopu trefil napadajícího Železníka, jenž z ostrého úhlu poslal míč do sítě. Hned vzápětí mohlo být vyrovnáno poté, co Jurečka střelou z otočky napálil balon do tyče a Sadílkova pohotová dorážka zblízka skončila nad břevnem.

Sadílek poté zblízka hlavičkoval těsně vedle tyče a na opačné straně Porcal zlikvidoval velkou šanci Železníka, kterého průnikovou přihrávkou vyslal Dordič. Slovácko přidalo na aktivitě, v závěru první půle se sám před Fendrichem ocitl Petržela, ale opavský gólman si připsal další úspěšný zákrok.

Tým z Uherského Hradiště rozjel slibně i druhou půli. Po prudkém centru Kalabišky na brankové čáře zastavil umístěnou hlavičku Zajíce domácí gólman Fendrich a dorážka Kohúta byla zblokována na roh. Po něm hlavičkoval Reinberk, jenže Fendrich byl opět na místě. Slovácko tlačilo dál a Navrátil pálil zpoza vápna nad břevno.

Hosté se dočkali v 64. minutě. Kohút poslal z levé strany centr na Petrželu a ten zamířil k tyči mimo dosah Fendricha. Tempo hry v závěru značně opadlo, v nastavení přece jenom mohl výhru Slovácka zařídit Kalabiška, svou hlavičku ale nasměroval přímo do míst, kde číhal připravený Fendrich. Opava tak doma v lize potřetí za sebou se Slováckem remizovala.

28. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 21. Železník - 64. Petržela. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. Bez karet. Bez diváků.

MFK Karviná - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Matoušek. ŽK: Taiwo, Lingr - Javorek. Bez diváků.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 7. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 27 21 4 2 55:8 67 2. Plzeň 27 18 5 4 56:22 59 3. Liberec 28 14 4 10 49:36 46 4. Sparta 28 12 8 8 51:35 44 5. Jablonec 27 12 7 8 43:37 43 6. Slovácko 28 11 9 8 34:31 42 7. Ostrava 27 11 7 9 37:30 40 8. Č. Budějovice 28 12 4 12 43:42 40 9. Ml. Boleslav 28 11 6 11 46:48 39 10. Bohemians 1905 28 10 6 12 33:40 36 11. Olomouc 27 7 12 8 32:33 33 12. Teplice 27 6 10 11 23:44 28 13. Zlín 28 7 6 15 25:43 27 14. Karviná 28 5 10 13 21:36 25 15. Opava 28 4 8 16 14:45 20 16. Příbram 28 4 6 18 17:49 18