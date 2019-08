Vyloučení Zavadila i úprk rozhodčích do šaten. Konec zápasu v Opavě provázely negativní emoce

Hodně vypjatý byl závěr utkání 6. ligového kola mezi fotbalisty Opavy a Zlína, který hosté vyhráli 3:0. Daleko více než výsledek se řešily negativní emoce v posledních minutách. Domácí Pavel Zavadil po sporech s hlavním rozhodčím Pavlem Rejžkem dostal dvě žluté karty za sebou a byl vyloučen. Opavští fotbalisté pak měli co dělat, aby svého kapitána udrželi co nejdále od sudího. Opava 9:42 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Opavy Pavel Zavadil | Zdroj: Profimedia

„Každý víme, že Pavel někdy emoce má, bouchne mu to a rozhodčí to vyhodnotil tak, jak to vyhodnotil a teď už to nevrátíme,“ řekl Radiožurnálu po utkání opavský obránce Jaroslav Svozil na adresu svého spoluhráče Pavla Zavadila, který tradičně sršel emocemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Opavy prohráli v 6. ligovém kole se Zlínem 0:3. Poslední minuty zápasu přinesly spoustu negativních emocí. Více si poslechněte v reportáži Davida Procházky

„Jsou tam takové polofauly, někdy je to připísknuté pro nás, jindy proti nám. Byla tam už nervozita, takže to se asi ve fotbale v závěru děje,“ přidal opavský záložník Petr Zapalač, proč došlo k takové koncovce.

Nervozita se přenesla do hlediště. To se ale vůbec nelíbilo zlínskému trenérovi Josefu Csaplárovi, který tradičně uměl nehezké jevy pojmenovat a glosovat. „Takové věci těžko dávám, ta spousta zla, až skoro nenávisti. To se mi nelíbilo, to je divný. Dobře, fandím, dobře, jsem nespokojený, dobře, stane se tohle nebo tamto, ale ta míra zla je šílená. Na mě to udělalo hnusný dojem,“ popsal trenér Zlína.

Domácí kouč Ivan Kopecký však uznal, že opavské mužstvo opakovaně cítí v ligových zápasech spousty křivdy. „Stoprocentně. Myslím si, že to jde vidět, že jsou to takové momenty, kdy samozřejmě nevím, jak to cítí ostatní, ale na naší straně jsou určité pasáže, kdy tomu tak je,“ snažil se diplomaticky říct, že je jeho mužstvo opakovaně poškozováno.

Podobně se vyjádřil i obránce Svozil: „Měli bychom se koukat sami na sebe a ne kolem sebe. Řeknu to diplomaticky, někdy jsou karty vrženy a s tím nic neuděláme. Musíme se soustředit sami na sebe.“

Zatímco na hřišti bylo v závěru zápasu Opava - Zlín pořádně dusno, po utkání byl v opavské šatně klid. „V kabině je ticho, nálada je špatná. Vyříkáme si to, v týdnu se ještě podíváme na video a říkali jsme si v týdnu, že za to budeme dávat velké pokuty. Když to bude faul na žlutou, tak to nevadí, ale když to bude za řeči, tak to bude problém a budeme to řešit. A dneska jsme měli čtyři. Takže sám jsem zvědavý, jak se k tomu postavíme a jak si to vyříkáme, protože tohle by se asi stávat nemělo,“ doplnil Zapalač, který byl po vyloučení Zavadila už třetím opavským kapitánem v utkání.