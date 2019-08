Slavia získala libereckého Oscara. Talentovaný záložník na severu Čech ještě půl roku zůstane

„Oscara sledujeme už dlouho, myslíme si, že svými fotbalovými dispozicemi a schopnostmi přesně zapadá do našeho systému hry. Je to mladý hráč, který se ještě bude hodně zlepšovat. Za poslední měsíce vykázal velký progres, a to je i důvod, proč ho zatím necháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, podle toho si ho stáhneme,“ uvedl na webu Slavie sportovní ředitel Jan Nezmar.

„Oscar je mladý hráč, který se nám velmi líbí. Od doby, co přišel, udělal velký progres. Je to zajímavý hráč, věkově i typologicky se hodí do Slavie. Je univerzální, v Liberci začínal jako pravé křídlo, pak hrál podhrot. Nyní hraje osmičku, nebo šestku, a to by byla pro nás asi nejpravděpodobnější varianta,“ doplnil ho trenér Jindřich Trpišovský.

„Jsem z přestupu nadšený. Myslím si, že je teď pro mě důležité v Liberci ještě zůstat a po půlce sezony přejít do Slavie. Jde o další krok v mojí kariéře a jsem za to velice šťastný,“ dodal k přestupu sám hráč.

Talentovaný záložník se narodil 19. července 1998 v hlavním liberijském městě Monrovii. Jeho prvním evropským zaměstnavatelem se stal v roce 2016 litevský FK Trakai, odkud po 43 ligových zápasech, 11 gólech a 11 asistencích odešel na hostování s opcí do Liberce.

V sezoně 2017/2018 na severu Čech nastoupil do 12 ligových zápasů, ve kterých se jednou trefil a po dobrých výkonech bylo jeho hostování přeměněno v přestup. V loňské sezoně už s bilancí jedné branky a jedné asistence odehrál Oscar 21 zápasů a díky spolehlivým výkonům ve středu pole si vysloužil pozornost řady klubů.