Oslavenci Divišovi sebrala čisté konto smolná teč. Rozdíl mohl být vyšší, lituje gólman Boleslavi

V den zápasu proti Körce slavil brankář Mladé Boleslavi Jakub Diviš 31. narozeniny. Dlouho byl téměř bez práce a držel čisté konto. O to ho připravila až smolně tečovaná střela v závěru. V rozhovoru pro Radiožurnál gólman chválil své spoluhráče, že ještě stihli dát rozhodující gól. Mladá Boleslav 21:41 27. července 2017

Mladá Boleslav nakonec zvítězila 2:1, jak těžký zápas to byl?

Určitě těžký, hlavně mentálně. První zápas doma je v pohárech ošidný. Musíte se koncentrovat na každou situaci, abyste něco nepodcenili. Každá obdržená branka na domácím hřišti rozhoduje. Škoda, že jsme ji shodou takových náhod obdrželi.

Boleslav porazila Körce 2:1, těsnou výhru v předkole Evropské ligy zajistil Jánoš Číst článek

Ale tým se musí soustředit nejen na obranu, doma chce dát góly.

My jsme nechtěli hrát hurá fotbal, že musíme za každou cenu něco urychlit a uspěchat. První poločas byl výborný. Měli jsme tři gólové šance, břevno a vstřelenou branku. Tam mohl být gólový rozdíl vyšší. Ve druhém poločase už byly jen náznaky. Hráli jsme pasivně a bohužel nás to ztrestalo.

Čím to bylo?

Myslím, že jsme polevili v aktivitě a dostupování. Dávali jsme jim hodně prostoru do kombinace a několikrát to zavánělo průšvihem. Nakonec nám tam spadla tečovaná střela. Ale myslím, že ani ve druhém poločase jsme soupeře nepustili do akcí a vzadu jsme to zvládli velice slušně.

K odvetě do Albánie pojedeme s minimálním náskokem

FK Mladá Boleslav – KF Skënderbeu Korce 2:1 (1:0)https://t.co/xXAVoUETge pic.twitter.com/DXTFxKmpK1 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) 27 July 2017

Jak jste tu gólovou situaci. Šlo na to z pohledu brankáře zareagovat?

Musím se na to podívat na videu, ale podle mě střela šla úplně mimo. Už jsem byl v nákroku, že bych šel do zákroku, ale na vápně to trefilo Pavla Čmovše do tváře a skončilo to u pravé tyče.

Pro gólmana to muselo být těžké utkání, v prvním poločase na vás skoro nic nešlo.

Zvládli jsme to týmově a perfektně dozadu. Sílu soupeře jsme si pohlídali velice dobře, i standardky. Škoda, že na straně obdržených gólů není nula.

Na vyrovnání jste ale rychle reagovali a dali gól na 2:1.

Kluci ukázali, že v tomhle týmu je velká mentální síla. V 88. minutě vyrovnali a prakticky z rozehrání jsme zápas zvrátili na naši stranu.