Osm let bez výhry. Fotbalisté Slavie znovu nedokázali porazit Jablonec na jeho hřišti

„Vedení 1:0 jsme měli jednoznačně navýšit. Po naší naivní chybě jsme si nechali dát gól, a to utkání vyrovnat. Domácí pak nebezpečně hrozili z brejků, takže jsme málem ještě prohráli. Zápas jsme ztratili v prvním poločase a ve druhém jsme měli další šance,“ říká pro Radiožurnál trenér Pražanů Jaroslav Šilhavý.

Mrzelo ho především to, že slavisté v první půli nedokázali proměnit šance, které si vypracovali. To je v konečném účtování stálo vítězství a možnost něco umazat ze ztráty na vedoucí Plzeň. Aktuálně činí čtrnáct bodů. Tři pak třetí Slavia má na druhou Olomouc.

„Samozřejmě to mrzí nejenom kvůli Plzni, ale především kvůli sobě. Myslím, že i ty předchozí zápasy jsme byli produktivní, dávali jsme góly. Věřil jsem, že v tom budeme pokračovat ale bohužel,“ litoval po utkání Šilhavý.

Průběh první půle mohl Slavisty ukolébat. Drželi míč pod kontrolou a domácí do ničeho nepustili. Jenže konečný efekt v podobě gólu chyběl. Konečná remíza je pro Pražany ztrátou.

„S výsledkem nejsem spokojený, chtěli jsme tady získat tři body. Výkon ve druhém poločase se nám příliš nepovedl. Začali jsme hrát to, co Jablonci vyhovovalo. Hráli jsme dopředu a je pak nechali chodit do rychlých brejků,“ uvedl v útrobách jabloneckého stadionu autor jediné slavistické trefy Jaromír Zmrhal.

„Zdálo se mi, jak kdybychom přestali hrát, že jsme si mysleli, že zápas takhle skončí. To se nám vymstilo. Přestali jsme trochu hrát, dostali jsme gól a už jsme se pak nedostali k žádné vyloženější šanci,“ upřesnil po bodovém výprodeji Slavie na severu Čech Zmrhal.