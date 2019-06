Ostrava, nebo Mladá Boleslav? Ve fotbalové lize se rozhodne o posledním účastníkovi evropských pohárů

Většina týmů ve fotbalové lize už má po sezoně, některé ale ten nejdůležitější zápas letošního ročníku teprve čeká. To platí pro hráče Ostravy a Mladé Boleslavi, kteří se v sobotu utkají v kvalifikačním duelu o Evropskou ligu. Výhodu domácího prostředí budou mít díky lepšímu umístění v základní části fotbalisté Baníku. Ostrava 10:01 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pro Baník je to důležitý zápas. Budeme v sobě muset najít poslední zbytek sil a vypustit z hlavy, že se pak jede na dovolenou, protože se hraje o hodně a určitě všichni v kabině se chceme poprat o evropské poháry,“ řekl Radiožurnálu Jiří Fleišman.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O posledním účastníkovi evropských pohárů rozhodne jediný zápas. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Ostravský kapitán věří, že Baník se na klíčové utkání sezony nachystá co nejlépe. První šanci zajistit si po devíti letech účast v evropských pohárech Ostravané nevyužili, ve finále domácího poháru totiž prohráli s pražskou Slavií.

„Bylo zklamání po poháru se Slavií. V hráčích to bylo, ještě to doznívalo. Věřím, že pohár je už vyhozený z hlavy pryč,“ věří trenér Baníku Bohumil Páník, že jeho svěřenci se po neúspěchu ve finále poháru už naplno koncentrují na souboj s Mladou Boleslaví.

Oproti předešlým zápasům v nadstavbové skupině o účast v Evropské lize tentokrát o úspěchu či neúspěchu obou klubů rozhodne jen jedno utkání. I pro to mladoboleslavský záložník Tomáš Přikryl očekává spíše opatrnější průběh zápasu.

„Opatrnost tam asi trošku bude, hlavně ze začátku zápasu. Jde o vstupenku do Evropy, ale samozřejmě zase záleží na vývoji zápasu. Může padnout rychlý gól a zápas se může otevřít. Jde to těžko odhadovat, jak to může probíhat,“ řekl šestadvacetiletý ofenzivní fotbalista v rozhovoru pro klubovou televizi.

Baník má s průměrem přes 10 tisíc fanoušků na domácí zápas třetí nejvyšší návštěvnost v lize. Důstojná divácká kulisa se tak dá očekávat i na sobotním duelu. „Myslím si, že bouřlivá atmosféra pomůže zápasu a že i tím se trošku zvýší kvalita. Nemyslím si, že by to pro nás měl být nějaký problém,“ dodal záložník Mladé Boleslavi Tomáš Přikryl.

Kvalifikační utkání o Evropskou ligu mezi fotbalisty Ostravy a Mladé Boleslavi začne na stadionu ve Vítkovicích v 15 hodin.