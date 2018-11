Plzeň se pomstila za vyřazení z poháru, výhru nad Ostravou jí vystřelil Kopic

Dalšími pěti zápasy pokračovala v sobotu první fotbalová liga. Plzeň přijela do Ostravy a chtěla se pomstít za středeční vyřazení z poháru, kdy ji Baník porazil 3:2 v prodloužení. To se jí nakonec podařilo, když se gólem do šatny prosadil Jan Kopic.

