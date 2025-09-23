Slzy, maminka na pódiu i uznání od Yamala. Dembélé nečekaně získal Zlatý míč, děkoval spoluhráčům z PSG

Svět zná nejlepšího fotbalistu za sezonu 2024/25 - Zlatý míč získal osmadvacetiletý Francouz Ousmane Dembélé z Paris St. Germain, a na pomyslném trůnu tak vystřídal loňského vítěze Španěla Rodriho z Manchesteru City.

Paříž Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé | Zdroj: Reuters

Z týmového pohledu to byla opravdu neuvěřitelná sezona, protože klub Paris St. Germain vyhrál téměř všechny soutěže, ve kterých působil.

Od domácího Superpoháru, poháru po francouzskou ligu vyhrálo PSG poprvé v historii také elitní evropskou soutěž tedy Ligu mistrů.

Jedinou trofej nezískalo na mistrovství světa klubů, kde Pařížané prohráli ve finále s londýnskou Chelsea. Dembélé tak při slavnostním vyhlášení a děkovné řeči nezapomněl na své spoluhráče.

„Byla to výjimečná sezona, získali jsme v podstatě všechny týmové trofeje. Za tímto Zlatým míčem je opravdu kolektiv, který to pro mě vyhrál,“ děkoval ve své řeči čerstvý vítěz Zlatého míče.

Celá Dembelého řeč byla dost emotivní, několikrát se při ní rozplakal a v závěru přivítal na pódiu také svou matku. Aktuální vítěz Zlatého míče odehrál v minulé sezoně 53 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 35 branek a 16 asistencí. 

Naopak opačné pocity zažívali v Barceloně. Hlavní hvězda katalánského velkoklubu a teprve osmnáctiletý Španěl Lamine Yamal totiž obsadil druhou příčku - útěchou mu může být obhájení prvenství v anketě pro nejlepšího hráče do 21 let. 

Karel Schamberger, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme