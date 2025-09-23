Slzy, maminka na pódiu i uznání od Yamala. Dembélé nečekaně získal Zlatý míč, děkoval spoluhráčům z PSG
Svět zná nejlepšího fotbalistu za sezonu 2024/25 - Zlatý míč získal osmadvacetiletý Francouz Ousmane Dembélé z Paris St. Germain, a na pomyslném trůnu tak vystřídal loňského vítěze Španěla Rodriho z Manchesteru City.
Z týmového pohledu to byla opravdu neuvěřitelná sezona, protože klub Paris St. Germain vyhrál téměř všechny soutěže, ve kterých působil.
Od domácího Superpoháru, poháru po francouzskou ligu vyhrálo PSG poprvé v historii také elitní evropskou soutěž tedy Ligu mistrů.
Jedinou trofej nezískalo na mistrovství světa klubů, kde Pařížané prohráli ve finále s londýnskou Chelsea. Dembélé tak při slavnostním vyhlášení a děkovné řeči nezapomněl na své spoluhráče.
Beaucoup de joie, de fierté et d’émotion. Un rêve devenu réalité. Merci à tous ceux qui m’ont toujours soutenu tout au long de ce parcours. #ballondor pic.twitter.com/dLTgZXqa6d— Ousmane Dembélé (@dembouz) September 23, 2025
„Byla to výjimečná sezona, získali jsme v podstatě všechny týmové trofeje. Za tímto Zlatým míčem je opravdu kolektiv, který to pro mě vyhrál,“ děkoval ve své řeči čerstvý vítěz Zlatého míče.
Celá Dembelého řeč byla dost emotivní, několikrát se při ní rozplakal a v závěru přivítal na pódiu také svou matku. Aktuální vítěz Zlatého míče odehrál v minulé sezoně 53 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 35 branek a 16 asistencí.
Uf, Ousmane Dembélé, rompiendo EN LLANTO en pleno discurso al agradecerle a su mamá por el esfuerzo que hizo en sus inicios como futbolista…— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 22, 2025
Qué momento, por favor. 💔🇫🇷 pic.twitter.com/4WFGf4Jv0j
Naopak opačné pocity zažívali v Barceloně. Hlavní hvězda katalánského velkoklubu a teprve osmnáctiletý Španěl Lamine Yamal totiž obsadil druhou příčku - útěchou mu může být obhájení prvenství v anketě pro nejlepšího hráče do 21 let.
When Lamine Yamal congratulate Ousmane Dembele after his victory at the 2025 Ballon d'Or pic.twitter.com/bsoD2ppqDI— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025