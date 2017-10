Ovace pro staronového trenéra. Heynckes je naše šance na lepší fotbal, věří na Bayernu

„Už před zápasem byla cítit ta energie, kterou sem staronový trenér přinesl, při jeho představování stadion neskutečně bouřil,“ všiml si pro Radiožurnál bývalý fotbalista Freiburgu Pavel Krmaš. Právě Freiburg byl soupeřem Bayernu při obnovené premiéře Juppa Heynckese.

Za Bayern nastoupili Müller, Robben nebo Lewandowski, největší ovace při představování týmu se stejně dostalo 72letému trenérovi, který se velkoklubu ujal po odvolání Carla Ancelottiho.

„Je to naše šance na lepší fotbal. Pod Ancelottim to bylo strašně pomalé a snad teď naši hru zrychlíme. Teď sice po poločase vedeme 2:0, ale není to ideální, všichni potřebují hrozně moc času na kombinaci,“ řekl o přestávce jeden z fanoušků na promenádě pod západní tribunou.

Další muž se šálou v klubových barvách s ním souhlasil. „Moc se mi nelíbilo, co hráli pod Ancelottim. V tomto zápase je hodně potenciálu, dva góly do přestávky jsou fajn, ale proti lepším týmům budou muset hráči ukázat mnohem víc. Freiburg nepatří mezi nejsilnější a jestli chce Bayern znovu do čela tabulky, musí hrát alespoň o třídu líp.“

Ve druhém poločase přidal Bayern další tři góly. Trefili se Alcantara, Lewandowski a v nastaveném čase uzavřel patičkou za tělem skóre na konečných 5:0 Joshua Kimmich.

„Když jde v sedmé osmé minutě Bayern do vedení, strašně těžko se to otáčí. Tady je potřeba co nejdéle udržet nulu, to se bohužel Freiburgu nepodařilo,“ zalitoval Pavel Krmaš.

Bayern je v tabulce druhý pouhé dva body za vedoucí Borussií Dortmund, která doma prohrála s Lipskem. „Na téhle výhře lze stavět, ale všechno rozhodně není skvělé. Máme spoustu práce, čekají nás těžcí soupeři, proti kterým musíme hrát mnohem líp,“ okomentoval utkání na tiskové konferenci Jupp Heynckes.