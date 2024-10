ŽIVĚ: Fotbalisté Plzně nastoupí k dalšímu zápasu v Evropské lize, představí se na hřišti PAOK Soluň

Největší klíč je jejich akademie, obdivuje kouč Slavie Trpišovský baskického soupeře v Evropské lize

Za fotbalový klub Athletic Bilbao hrají už víc než 100 let jen Baskové. Co na to říkají slávisté, kteří se s tímto unikátním týmem utkají v Evropské lize?