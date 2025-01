Dali jsme z pěti zápasů dva góly, mrzí trenéra Slavie Trpišovského. Do zápasu s Malmö ale půjdou naplno

„Měli jsme letos bohužel takovou sezonu, kdy nás produktivita obrovsky trápila v evropských zápasech,“ konstatoval obránce David Zima, proč Slavia prohrála v Evropské lize popáté za sebou a přišla o šanci na účast ve vyřazovací fázi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté a trenér pražské Slavie po prohře s PAOK Soluň v Evropské lize

Pražané sice na úvod soutěže zvítězili v Razgradu nad Ludogorcem a remizovali s Ajaxem. Pak ale přišla střelecká krize, říká trenér Jindřich Trpišovský.

„My jsme dali z posledních pěti zápasů dali dva góly, i když na počet střel a šancí jsme někde na vrcholu Evropy. Udělali jsme čtyři body v prvních dvou zápasech a ve zbytku jsem pak po zápase přemýšlel, jak je možné, že jsme nevyhráli, protože v každém zápase, i když měl soupeř kvalitu, tak jsme měli bodovat,“ lituje trenér Slavie.

Nízká produktivita

Slávisté neskórovali v Bilbau, Frakfrurtu a naposledy ani v Soluni v utkání s PAOK. Na domácím stadionu sice Fenerbachce i Anderlechtu jednu branku dali, oběma klubům ale podlehli shodně 1:2.

Kouč Trpišovský to považoval za stěžejní ztráty v boji o postup do play-off.

„Upřímně, byl jsem celou dobu přesvědčený, že doma s Fenerbahce a s Anderlechtem uděláme čtyři až šest bodů. Největší zlom byl zápas s Fenerbahce, tak jsme měli v poločase vést 3:0, místo toho jsme na konci prohráli 1:2,“ vzpomínal Trpišovský.

V Soluni trefil útočník Mojmír Chytil zpoza malého vápna břevno. Z podobné pozice neuspěl po změně stran ani záložník Ondřej Lingr.

🤏 K vyrovnání chybělo málopic.twitter.com/mYdPnowUDv — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 23, 2025

Slavia tak podlehla domácímu PAOK 0:2 a ve čtvrtek bude hrát se švédským Malmö už jen o prestiž. I tak ale budou mít Pražané v závěrečném vystoupení v Evropské lize motivaci uspět, doplňuje brankář Aleš Mandous.

„Hrajeme za dres Slavie a to je nejvíc. My do toho půjdeme naplno a budeme se chtít odvděčit fanouškům, co sem přijeli za námi a budeme chtít uhrát vítězství,“ plánuje gólman Slavie Mandous důstojnou rozlučku s nepovedenou sezonou v evropských pohárech.