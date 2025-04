Fotbal se kvůli úmrtí papeže odkládá. Zápasy italské ligy se během Velikonočního pondělí hrát nebudou

Papež měl v poslední době vážné zdravotní problémy a od poloviny února až do konce března byl hospitalizován.

Po propuštění se jeho stav zlepšoval, ale v pondělí Vatikán oznámil, že osmaosmdesátiletý papež na Velikonoční pondělí zemřel.

František vedl katolickou církev od března 2013, kdy se do jejího čela postavil jako první papež z amerického kontinentu. Rodák z Buenos Aires byl také velkým fanouškem fotbalu a klubu San Lorenzo, jehož byl i členem.

Following the passing of His Holiness, Lega Nazionale Professionisti Serie A can confirm that today's league games in Serie A and Primavera 1 have been postponed. The date of the rearranged fixtures will be announced in due course.