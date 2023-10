Pardubice proměnili penaltu, vedení nad Baníkem ale neudrželi. Ostravští fotbalisté srovnali na 1:1

Fotbalisté Ostravy v 11. kole první ligy jen remizovali doma s Pardubicemi 1:1. Východočeši vedli od 42. minuty po gólu Kryštofa Daňka z penalty, Baník krátce po změně stran srovnal díky Ewertonovi, přes velký nápor a řadu šancí už ale výsledek neotočil. Slezané ani v šestém domácím utkání ligové sezony neprohráli, poprvé po dvou kolech ale ztratili body a v tabulce jsou šestí. Pardubičtí počtvrté za sebou nezvítězili a patří jim 13. místo. Ostrava 22:37 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baník Ostrava remizoval s Pardubicemi 1:1 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Bod s Baníkem před repre pauzou musíme brát, je to jiný Baník než před třemi měsíci,“ řekl trenér hostů Radoslav Kováč.

První půle přinesla neměnný obraz hry - územní převahu Baníku, které však chybělo finále. Domácí kombinovali na útočné polovině, dokázali sice poměrně snadno prostupovat středem, ale závěrečnému centru vždy scházel adresát či přesnější koncovka.

KONEC | Baník v druhé půli vyrovnal, ale vyválčili jsme bod! @fortunaligacz pic.twitter.com/YbLjm1fphM — FK Pardubice (@FK_Pardubice) October 7, 2023

Náznaků měl Baník v úvodním dějství nemálo, vyloženou možnost žádnou. Východočeši byli výrazně produktivnější.

Po půlhodině vylekal bývalého pardubického gólmana Letáčka v ostravské bráně tvrdou ranou pod břevno Darmovzal, ve 41. minutě pak Kpozo ve vápně srazil Míška a Daněk z penalty panenkovsky dloubákem poslal Pardubice do vedení.

Mohutný tlak

Druhý poločas už Baník odstartoval mohutným tlakem. Hned po 15 sekundách Ewertonovu bombu z 30 metrů Budinský odklonil na roh. V 50. minutě si dal Brazilec repete a výstavní dělovkou z 25 metrů už rozvlnil síť.

„Má výbornou střelu z dálky, vidím to na tréninku. První mu gólman vyškrábl, podruhé už to vyšlo. Ale je to komplexní hráč,“ řekl trenér domácích Pavel Hapal.

Ostrava pak i nadále svírala soupeře před pokutovým územím. Bývalý gólman Baníku Budinský však kryl střely Buchty i Riga. Hosté zahrozili z ojedinělého brejku v 68. minutě, kdy Letáček vychytal Tischlera a Sychra prováhal dorážku.

Z velkého tlaku si domácí vytvořili největší šanci dvě minuty před koncem. Tečovanou ránu Ewertona Budinský jen reflexivně vyrazil před sebe a Kubala z malého vápna přestřelil branku už za překonaným gólmanem.

„Druhá půle byla markantně jiná, odehrávalo se to na jednu branku. S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano. Hráči to odjezdili do poslední minuty, není moc co jim vytknout. Některé situace se daly řešit lépe, to ano, ale jsem rád, že výkony se pořád zlepšují,“ řekl Hapal.

Hned vzápětí se do vápna probil Šín, ale i jeho pokus pardubický gólman zlikvidoval. V rozkouskovaném nastavení už Východočeši remízu udrželi a na stadionu Baníku po jarním triumfu 4:2 podruhé za sebou bodovali. Ostravští neprohráli už šest kol, doma v lize ale po sérii čtyř vítězství tentokrát ztratili.