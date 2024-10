Pardubice našly náhradu za odvolaného Saňáka. Východočeské fotbalisty povede trenér Střihavka

Fotbalisty Pardubic po odvolání trenéra Jiřího Saňáka povede dosavadní kouč druholigového B-týmu Slavie David Střihavka. Čeká ho první angažmá v nejvyšší soutěži. Jeho asistenty budou Milan Černý a Tomáš Jablonský. Východočeši o tom informovali na klubovém webu. Pardubice 11:33 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Pardubic nově povede trenér David Střihavka | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Vedení odvolalo Saňáka a jeho asistenta Marka Kuliče několik hodin po sobotní domácí porážce 2:3 s Ostravou. Pardubicím se začátek ročníku nepovedl a v ligové tabulce jim po 12 zápasech patří předposlední místo, které znamená účast v baráži.

Jednačtyřicetiletý Střihavka jako hráč vybojoval mistrovský titul se Spartou, Slavií, Plzní a Žilinou. Debut na lavičce Východočechů si odbyde ve středečním 3. kole domácího poháru na hřišti třetiligových Záp. Trenérská premiéra v nejvyšší soutěži ho čeká v neděli na stadionu pražských Bohemians 1905.

Před nejhorším celkem soutěže Českými Budějovicemi mají Východočeši v současnosti šestibodový náskok. Za posledních šest kol získali jenom jeden bod a mají na kontě sérii čtyř porážek.

„Přicházíme do Pardubic s tím, že chceme přinést určité věci, které jsme mezi sebou měli nastavené v našem předchozím působišti. Opíráme se o poctivou a tvrdou práci. Naším cílem je, aby tým předváděl co nejlepší fotbal, který bude přinášet ovoce v podobě výsledků,“ uvedl Střihavka.

„Jsme ve složitější situaci, jelikož jsme si tým nemohli připravit. O to větší výzva to pro nás je. Víme, že tým pracoval velice dobře, jen měl smůlu a některé zápasy nedotáhl do konce,“ prohlásil někdejší mládežnický reprezentant.

Angažmá v Pardubicích považuje za obrovskou zkušenost. „Je to pro nás neskutečná zkušenost. Ještě v pondělí jsme se loučili s klukama ve Slavii a nyní už jsme tady. Je to velký skok, ale zároveň i výzva. Mám rád překonávání překážek, proto se na to moc těším a věřím, že to společně zvládneme,“ řekl Střihavka.

Zkušenosti s rezervou Slavie

Spolu s asistenty dovedl v minulé sezoně rezervní mužstvo Slavie do druhé ligy. „Je za nimi vidět práce, která je velmi dobrá a kvalitní. Víme, že rádi pracují s mladými hráči, a my mladý kádr máme. Čeká nás velký kus práce. V tuto chvíli máme sedm bodů, pro nás je jasná priorita v Pardubicích nejvyšší soutěž udržet. Tímto bych chtěl poděkovat celému vedení SK Slavia Praha, že došlo k rychlé dohodě k uvolnění trenérů z B-týmu. Moc dobře si uvědomujeme, že je to pro celý klub velký zásah,“ podotkl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

V této ligové sezoně odvolaly trenéra už čtyři týmy. V neděli skončil ve Slovácku Roman West, jehož dočasně nahradil asistent Jan Palinek. Po pouhých dvou kolech dostal vyhazov u českobudějovického mužstva Jiří Lerch a nahradil ho František Straka. V Mladé Boleslavi vystřídal Davida Holoubka švédský kouč Andreas Brännström.