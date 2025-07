Nejsme outsideři, umíme potrápit, říká před startem ligy pardubický kouč Střihavka

Fotbaloví fanoušci se dočkali, v pátek začíná nový ročník první fotbalové ligy. Šestou sezonu mezi elitou před sebou mají Pardubice, které od 19 hodin vyzvou na svém hřišti Plzeň. Nastoupí proti sobě tedy dva celky, které jdou do sezony s úplně odlišnými ambicemi. Video Pardubice 7:21 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Pardubic Kamil Vacek. Kapitánskou páskou se bude pyšnit i v nadcházející sezoně | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

Pardubičtí před sebou mají nejen náročný první zápas, ale složitý celý vstup do soutěže. V prvních šesti kolech se utkají s Plzní, Libercem, Spartou, Hradcem, Ostravou a Slávií.

„To už horší být nemohlo. S tím ale nic neuděláte, to je realita,“ říká k losu nového ročníku sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká je atmosféra u pardubických fotbalistů před vstupem do nové sezony

Východočeši musí vzít náročný začátek ligy jako fakt. Není pochyb o tom, že je čekají hodně těžké zápasy a právě vstup do soutěže bývá v každém ročníku hodně důležitý.

„Kádry v úvodu sezony nemusí být tolik rozehrané. Docházelo tam k nějakým odměnám či odchodům a příchodům, čehož my můžeme využít. Zároveň se nechci pasovat do role outsidera. Mám v kabině zdravý tým a dobré hráče, kterým věřím,“ snaží najít i něco pozitivního hlavní trenér pardubických fotbalistů David Střihavka.

Naposled s remízou

Plzeň chce bojovat o příčky nejvyšší, Pardubice mají opačný cíl. Pokud možno vyhnout se baráži a logicky taky přímému sestupu. Tým zůstal po minulé sezoně bez větších změn, na příchod zkušenějších hráčů se stále ještě čeká. Přesto realizační tým mužstvu věří.

„Když to podložíme na pevných principech a základech našeho výkonu, tak bych chtěl být nepříjemný. Z toho můžou vyjít dobré výsledky,“ uzavírá Střihavka.

Naposledy se pardubičtí s Plzní utkali na jaře, konkrétně 9. března a ze zápasu získali bod za bezbrankovou remízu. A i když je to už hodně dlouho, tak pro kapitána Kamila Vacka může být tento duel inspirací jak hrát proti Západočechům znovu.

„Ten zápas byl skvělý. Samozřejmě Plzeň v té době byla po nějakém zápase v Evropské lize a není to úplně jednoduché takhle pořád přepínat z evropských zápasů na českou ligu. Ten zápas by nám mohl být velkou inspirací a věřím tomu, že to dokážeme i dnes a potrápíme je co nejvíce to půjde,“ říká před startem nového ligového ročníku kapitán pardubických fotbalistů Kamil Vacek.

Utkání s Plzní začíná na stadionu Arnošta Košťála v pátek od 19 hodin.