PSG slaví zisk Superpoháru. Zápas vyrovnali v nastavení, Tottenhamu trofej vzali po penaltách

Fotbalisté Paris Saint Germain vyhráli padesátý ročník Superpoháru a ke květnovému triumfu v Lize mistrů přidali další trofej. Na stadionu v italském Udine porazili vítěze Evropské ligy Tottenham Hotspur až na penalty.

Udine Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ousmane Dembele přihrál na vyrovnávací gól. I díky jeho proměněné penaltě slaví PSG novou trofej

Ousmane Dembele přihrál na vyrovnávací gól. I díky jeho proměněné penaltě slaví PSG novou trofej | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Ještě pět minut před koncem přitom Pařížané prohrávali 0:2, ale dokázali vyrovnat a vynutit si penaltový rozstřel, v němž vyhráli 4:3. Superpohár tak poprvé zamíří do Francie, český brankář Antonín Kinský, který sledoval zápas z lavičky londýnských „Kohoutů“, si na něj nesáhl.

O dvoubrankový náskok Tottenhamu se postarali po rozehraných přímých kopech obránci - Nizozemec Micky van de Ven a Argentinec Cristian Romero. Až pět minut před koncem snížil Korejec I Kang-in a v nastavení srovnal další náhradník Portugalec Goncalo Ramos.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme