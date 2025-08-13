PSG slaví zisk Superpoháru. Zápas vyrovnali v nastavení, Tottenhamu trofej vzali po penaltách
Fotbalisté Paris Saint Germain vyhráli padesátý ročník Superpoháru a ke květnovému triumfu v Lize mistrů přidali další trofej. Na stadionu v italském Udine porazili vítěze Evropské ligy Tottenham Hotspur až na penalty.
Ještě pět minut před koncem přitom Pařížané prohrávali 0:2, ale dokázali vyrovnat a vynutit si penaltový rozstřel, v němž vyhráli 4:3. Superpohár tak poprvé zamíří do Francie, český brankář Antonín Kinský, který sledoval zápas z lavičky londýnských „Kohoutů“, si na něj nesáhl.
O dvoubrankový náskok Tottenhamu se postarali po rozehraných přímých kopech obránci - Nizozemec Micky van de Ven a Argentinec Cristian Romero. Až pět minut před koncem snížil Korejec I Kang-in a v nastavení srovnal další náhradník Portugalec Goncalo Ramos.